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Honda oznámila pro rok 2027 velkou změnu ve vedení

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Bude mít Aston Martin naději na lepší výsledky? Hondu povede po odstoupení Kodži Watanabeho nový výkonný ředitel, nastoupí dříve než je obvyklé.
Honda oznámila pro rok 2027 velkou změnu ve vedení

Honda oznámila pro rok 2027 velkou změnu ve vedení

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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