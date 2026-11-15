Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího června

Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího červnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího červnaZdroj: město Plzeň
Článek byl publikován 15.11.2026 11:00
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