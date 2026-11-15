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Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího června

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Kamenná zeď v Mlýnské strouze v centru Plzně, která je součástí původního městského opevnění a nemovitou kulturní památkou, se dočká opravy. Její stav se v posledních letech výrazně zhoršil a podle odborníků hrozí i samovolné zřícení. Město proto rozhodlo o rekonstrukci.
Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího června

Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího června

Zdroj: město Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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