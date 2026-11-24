Dlouhé adventní večery na hanáckém venkově patřily vyprávění, společné práci a zvykům, které měly lidem prozradit, co je čeká v novém roce. Právě tento svět připomene Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku, které v sobotu 28. listopadu pořádá akci Hanácké Vánoce.
Kameníčkův grunt se promění v živou ukázku příprav na Vánoce z přelomu 19. a 20. století. Kuchyni provoní čerstvě upečené perníčky, ve světnici poběží zpracování vlny a kartáčník předvede své řemeslo. Na dvorku se uskuteční jarmark s tradičním zbožím, především kartáči a metlami na předvánoční úklid. Komentované prohlídky v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin provede stylizovanou postavou samotný Josef Kameníček, někdejší majitel statku, jehož vyprávění přenese hosty do dob, kdy Vánoce vypadaly jinak než dnes.
Vedoucí muzea Ludmila Packová upozorňuje, že řada zvyků, které dnes lidé spojují výhradně se Štědrým dnem, se původně dodržovala po celý advent. Návštěvníci si je budou moci přímo vyzkoušet, připomenuty budou také adventní obchůzky lucek, které kontrolovaly pořádek v domácnostech, i Ambrože obdarovávajícího děti sladkostmi.
Letošní novinkou je první zpřístupnění Vacova gruntu s číslem popisným 57, který muzeum získalo na začátku roku. Objekt prošel nezbytnými opravami a část adventního programu se přesune právě tam. Návštěvníci v něm budou vyrábět lodičky z ořechových skořápek, svícny z jablíček nebo svíčky ze včelího vosku, čeká je také zdobení keramiky, házení střevícem a věštění z olova. K ochutnávce budou připraveny muzejní křížaly.
Vacův grunt má do budoucna přijmout technické zázemí muzea, depozitáře i kanceláře. Cílem je uvolnit prostory Kameníčkova gruntu pro věrohodnější prezentaci života na hanáckém statku. Packová to komentuje slovy, že nový objekt otevírá příležitost pro vzdělávací programy a aktivity, které dnes v původním gruntu prostorově nejsou možné.
Ve 14 hodin vystoupí žáci příkazské základní školy s vánočním pásmem písniček. Muzeum zároveň upozorňuje, že tentýž den pořádá vedlejší Záložna v obci vlastní adventní jarmark, takže návštěvníci mohou oba programy spojit do jednoho výletu.
Vstupenky je možné koupit přímo na místě nebo předem jako e-vstupenku přes web muzea.
Zdroj: Národní muzeum v přírodě