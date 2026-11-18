Hamburská hala, jeden večer, dva debuty. Vladimir Kličko, pozdější dlouholetý mistr světa těžké váhy, složil Fabiana Mezu v prvním kole. Jeho starší bratr Vitalij poslal Tonyho Bradhama k zemi ve druhém. Psal se 16. listopadu 1996 a nikdo tehdy netušil, že z těch dvou mužů bude na roky nejmocnější rodina těžké váhy a že nejžádanější zápas své éry odmítnou odboxovat. Fanoušci ho chtěli, promotéři by na něm vydělali, bratři ho smetli ze stolu jedinou větou. Redakce MMAmagu proto prošla jejich zápasové záznamy v databázi BoxRec, bodové karty i výsledky proti společným soupeřům.
Věta, kterou nepřebil žádný šek
Vysvětlení je pořád stejné a nejde o pozdější legendu. Ze tří dobových textů, které si redakce MMAmagu dohledala, plyne, že slib matce zazníval v odstupu deseti let. Časopisu TIME řekl Vladimir Kličko v roce 2002: „Máme slib daný matce, že spolu nikdy nebudeme bojovat“. Stejný důvod zopakoval stanici CBS News 19. dubna 2004 a v přepisu tiskového telefonátu z 16. února 2012 ho novinářům zopakoval i Vitalij.
Smysl zůstal stejný, změnil se jen tón: v roce 2012 se Vitalij fanouškům navíc omluvil. Pomohlo tomu i prostředí sportu. V boxu udělují pásy čtyři velké organizace současně, takže dva šampioni jedné váhy vedle sebe nejsou nic výjimečného.
Proti sobě tedy nešli nikdy. Účty si ale vyřizovali, jen je za ně odnesli dva jiní muži.
Jeden prohrál, druhý si pro soupeře došel
Chrisu Byrdovi podlehl Vitalij 1. dubna 2000 v Berlíně, když po devátém kole zůstal na stoličce se zraněným ramenem. O 196 dní později, tedy zhruba po šesti a půl měsících, přehrál 14. října 2000 téhož Byrda jednomyslně na body po dvanácti kolech Vladimir.
Podruhé šel vzorec opačně. Corrie Sanders zastavil Vladimira 8. března 2003 ve druhém kole a sebral mu pás organizace WBO; pro mladšího z bratrů to byl zlom, po němž přestavěl celou kariéru. Vitalij si pro Sanderse došel 24. dubna 2004 a zastavil ho v osmém kole v souboji o uvolněný titul organizace WBC. Ze záznamů obou dvojic zápasů, které redakce MMAmagu porovnala v BoxRecu, vychází odstup 413 dní. Společný soupeř je ale test, ne důkaz: každý z bratrů ho potkal v jiné fázi kariéry.
Jeden zápas ale do téhle logiky nezapadá: Vitalij ho oficiálně prohrál, přestože v době ukončení vedl u všech tří rozhodčích.
Krev na obočí a skóre, které nikdo nestihl dočíst
Los Angeles, 21. června 2003. Po šesti kolech vedl Vitalij Kličko nad Lennoxem Lewisem 58:56 na kartách všech tří bodových rozhodčích. Ringový lékař Paul Wallace zápas kvůli krvácejícím řezům kolem Kličkova levého oka nepustil dál a vítězství připadlo Lewisovi, jak popsal Washington Post.
Konce kariér pak vyšly úplně opačně. Vitalij odešel jako vítěz: 8. září 2012 zastavil Mahmouda Charra, známého také jako Manuel Charr, ve čtvrtém kole. Vladimir ztratil pásy 28. listopadu 2015 v Düsseldorfu, kde podle oficiálního výsledku WBO prohrál s Tysonem Furym jednomyslně na body. Poslední profesionální zápas odboxoval 29. dubna 2017 na stadionu Wembley, kde ho ve 41 letech zastavil v jedenáctém kole Anthony Joshua, jak referovala BBC Sport. Konec kariéry oznámil 3. srpna 2017. Rozhodnout musí čísla.
Čísla mluví pro staršího, kalendář pro mladšího
ANALÝZA Vitalij ukončil kariéru s 45 výhrami a 2 porážkami, Vladimir se 64 výhrami a 5 porážkami. Knokautovou efektivitu si redakce MMAmagu přepočítala z profilů Mezinárodní boxerské síně slávy dvěma způsoby, z výher a ze všech odboxovaných zápasů, tedy ze 47, respektive 69 duelů.
|Údaj
|Vitalij Kličko
|Vladimir Kličko
|Profesionální bilance
|45–2
|64–5
|Výher knokautem
|41
|53
|KO z výher
|91,1 %
|82,8 %
|KO ze všech zápasů
|87,2 %
|76,8 %
Podíl ukončení před limitem ale neměří kvalitu soupeřů ani hodnotu pásů. Vitalijova čísla stojí na kratší kariéře přerušované zraněními, Vladimirova na délce vlády: podle BoxRecu držel titul dohromady 4 382 dní, tedy dvanáct let, a nepřerušeně od 22. dubna 2006 do 28. listopadu 2015. Všechny hlavní pásy měli bratři v rukou současně podstatně kratší dobu, od 2. července 2011 do 16. prosince 2013.
Každá z obou bilancí tedy odpovídá na jinou otázku. Verdikt v historii bojových sportů nepadne, protože chybí jediný zápas, který by ho mohl vynést. Po bratrech Kličkových nezůstal rozsudek, ale slib. A ten vydržel déle než jejich pásy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek