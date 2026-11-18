Seděl ve foyer hotelu na ostrově Yas a díval se do telefonu. Když zvedl hlavu, Dvališvili už měl facku od Usmana Nurmagomedova. Gruzínec, který podle dostupného přepisu mluvil o svých omezených zkušenostech mimo zápasnickou podložku, se o vteřinu později pral s lidmi, jejichž zápasy do té doby sledoval jako fanoušek. Skončilo to zatčením deseti lidí a soudem. Redakce MMAmag prošla dostupný přepis jeho prvního velkého rozhovoru po incidentu a postavila vedle sebe dvě soudní zprávy, které k případu vydal emirátský list Aletihad.
Pět vteřin v hotelovém foyer, které si nestihl prohlédnout
Saba Lazišvili, 21letý gruzínský zápasník s bilancí 1-0-0 v zápasnické lize Real American Freestyle, mluvil o incidentu v pořadu The Ariel Helwani Show zveřejněném 16. listopadu 2026. Co se stalo 11. listopadu 2026 v hotelu na ostrově Yas, popsal deník The National: Merab Dvališvili, gruzínský bojovník UFC v bantamové váze (do 61 kg), stál v lobby u rozhovoru, přišel k němu Usman Nurmagomedov s doprovodem, něco řekl a udeřil ho. Pak se strhla hromadná potyčka.
Usman Nurmagomedov je 28letý ruský bojovník organizace PFL v lehké váze (do 70 kg) s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem bez výsledku. Do Abú Zabí přijel podpořit bratra Umara, který měl nastoupit na zápasnickém turnaji. Lazišvili popsal začátek takhle: „Jen jsem si projížděl něco v telefonu. Ani jsem neviděl, kdy Usman přišel a dal mu facku… Dokonce i Merab se ohlédl s úsměvem na tváři.“ Svoje vlastní zapojení shrnul větou „Prostě jsem byl na adrenalinu.“
Na veřejně sdílených záběrech je vidět potyčka v hotelové lobby. Lazišvili ale v témže rozhovoru dodal, že video neukazuje všechno, a podrobnosti odmítl sdělit. Co se mělo odehrát mimo záběr, tenhle text netvrdí.
Během dvou dnů přestali o tom, co se v lobby stalo, rozhodovat zápasníci a začal o tom rozhodovat soud.
Co rozhodl soud v Abú Zabí a proč se verdikt za čtyři dny změnil
Policie v Abú Zabí potvrdila 12. listopadu 2026 zatčení deseti lidí, osmi kvůli potyčce a dvou kvůli natáčení. O den později trestní soud v Abú Zabí všech deset odsoudil: šest obžalovaných dostalo šest měsíců vězení, pokutu a vyhoštění po výkonu trestu, dva další pokutu nižší a poslední dva vězení a vyhoštění za pořízení a zveřejnění záběrů. Zprávy listu Aletihad konkrétní jména obžalovaných neuvádějí. Dne 17. listopadu 2026 soud tresty osmi z nich změnil na pokuty poté, co se strany dohodly a poškozený stáhl nároky.
Ze dvou soudních zpráv, které redakce MMAmag porovnala, plyne, že finanční část trestu u jednoho z těchto osmi obžalovaných klesla na polovinu.
|Finanční část trestu u jednoho z osmi obžalovaných
|Dirhamy
|Koruny (orientačně)
|Rozsudek 13. 11. 2026
|300 000
|zhruba 1 782 000 Kč
|Změna 17. 11. 2026
|150 000
|zhruba 891 000 Kč
|Rozdíl
|−150 000
|zhruba −891 000 Kč
Že mezi propuštěnými byli Usman i Umar Nurmagomedovovi, uvádí server MMA Fighting; oficiální soudní zpráva osoby nejmenuje. Lazišviliho a Dvališviliho se snížená pokuta netýkala, podle The National u nich šlo o částku 50 000 dirhamů. O vině nad rámec rozhodnutí soudu v Abú Zabí tenhle text nespekuluje.
Lazišvili ale v rozhovoru řekl, že ho bolelo něco jiného než rány i pokuta.
Fanoušek, kterému jedno setkání stačilo
„V téhle potyčce se staly věci, které nejsou na videu, a teď o tom nechci mluvit. Jediné, co můžu říct, je, že jsem od těch kluků nečekal takovou zbabělost. Byl jsem jejich velký fanoušek…“ Tohle řekl Lazišvili v pořadu The Ariel Helwani Show zveřejněném 16. listopadu 2026, překlad je redakční. Je to zároveň jediný doklad jeho dřívějšího obdivu: jeho vlastní slova.
Obdiv i odsudek tak zazněly v jednom vystoupení. V dostupném přepisu rozhovoru a v příspěvku moderátora, který přetiskl server LowKickMMA, redakce MMAmag dohledala i druhou polohu: „Můžeme zápasit s Umarem, můžeme zápasit s Usmanem, s kýmkoli, koho přivedou. Ale hlavně chci Umara, protože pro mě je to osobní. V zákulisí se staly věci, které pro mě byly opravdu bolestivé… Udělal na mě velmi špatný dojem.“
Čím si Umar Nurmagomedov ten dojem zasloužil, Lazišvili neřekl. Zůstal u toho, že záznam neukazuje všechno. MMA Fighting uvedl 13. listopadu 2026, že Usman Nurmagomedov od incidentu nevydal žádné prohlášení. Dvališvili podle MMA Fighting žádal, aby zadržení nezůstali ve vězení, smír s Nurmagomedovovými ale odmítl.
Jedno místo na zápasnické kartě přitom Lazišvili po Umarovi převzal okamžitě. Nastoupil ale proti někomu úplně jinému.
Tři dny po incidentu stál proti legendě UFC
Umar Nurmagomedov, ruský bojovník UFC v bantamové váze, který 18. ledna 2025 prohrál titulový zápas s Dvališvilim, měl 14. listopadu 2026 nastoupit na turnaji RAF Abu Dhabi proti Urijahu Faberovi, členu Síně slávy UFC. Po incidentu z karty zmizel a podle The National ho nahradil právě Lazišvili. V oficiálním profilu Saby Lazišviliho na webu Real American Freestyle redakce MMAmag našla výsledek: 12:7 pro Gruzínce, zápas RAF Abu Dhabi ze 14. listopadu 2026. The National k tomu uvádí ocenění za výkon večera.
Jedna věc je pro pořádek nutná: RAF je zápasnická liga, ne MMA organizace. Faber neprohrál zápas v kleci. A zápas s Umarem Nurmagomedovem? Ten k 18. listopadu 2026 neoznámila žádná organizace. Existuje zatím jen jako věta z rozhovoru.
Výzva, která zatím nemá soupeře ani kartu
GLOSA Rvačka v hotelové lobby skončila u soudu a byla vyřízena pokutou. Co se s ní stane dál, ale neřeší soud, nýbrž matchmaking. Lazišvili nabídl organizacím hotový příběh: jedenadvacetiletý zápasník bez velkého jména proti bratrovi muže, který začal potyčku. Takové příběhy se v tomhle sportu neprodávají těžko.
Jenže výzva zatím visí ve vzduchu. Jediná aréna, ve které Lazišvili reálně vyhrál, je zápasnická podložka, a jediné, co z celé věci zůstalo doložené, jsou soudní zprávy bez jmen a jeho vlastní slova. Modřiny zmizely a pokuta padla. Zůstal dojem, o kterém Lazišvili mluví, a jméno, které chce slyšet.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka