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Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství

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Kdo by si myslel, že cesta k bohatství může vést přes ložnici neznámého člověka? Díky zakázanému románku v jávské královské rodině se nyní staří i mladí vydávají na horu Kemukus, aby zde, obklopeni tajemstvím a vášní, našli své štěstí i bohatství v náručí cizince. Odhalte tajemství neobvyklého festivalu a objevte, jakou cenu jsou lidé ochotni zaplatit za špetku štěstí a hříšné potěšení.
Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství

Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství

Zdroj: Denis Moskvinov / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:30

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