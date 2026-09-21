Vláda řekla, o kolik příští rok vzrostou důchody. Mnoho seniorů mluví o zradě a ponížení

Vláda řekla, o kolik příští rok vzrostou důchody. Mnoho seniorů mluví o zradě a poníženíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Důchody od ledna 2027 vzrostou v průměru o 304 korun. Koalice se dohodla i na jednorázových 2000 Kč.
Tankování se českým řidičům během několika týdnů výrazně prodražilo a především cena nafty se přiblížila...
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