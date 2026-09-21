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Vláda řekla, o kolik příští rok vzrostou důchody. Mnoho seniorů mluví o zradě a ponížení

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Průměrný starobní důchod se od ledna 2027 zvýší o 304 korun měsíčně na 22 196 korun. Vláda v pondělí schválila parametry pravidelné valorizace penzí. Ministerstvo práce současně oznámilo, že se vládní koalice dohodla také na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun.
Důchody od ledna 2027 vzrostou v průměru o 304 korun. Koalice se dohodla i na jednorázových 2000 Kč.

Důchody od ledna 2027 vzrostou v průměru o 304 korun. Koalice se dohodla i na jednorázových 2000 Kč.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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