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Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc

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Zatímco se v debatách skloňují částky jako 3 600 Kč najednou nebo stovky korun navíc každý měsíc, realita je prozaičtější. Definitivní rozhodnutí o penězích pro důchodce padne až koncem září a mezi oběma variantami je propastný rozdíl.
Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc

Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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