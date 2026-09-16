Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc

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Debaty o důchodech mají v Česku své pevné místo. Tentokrát se však kolem roku 2027 točí nebývale husté mlhy spekulací. Na sociálních sítích kolují lákavá čísla, politici nadhazují různé scénáře a mnozí senioři si už předem počítají, co si za přidané peníze pořídí. Jenže pravda je krutější: žádný mimořádný bonus zatím není schválený a na stole leží hned několik zcela odlišných variant.
Jisté je jen jedno – zákonná valorizace proběhne standardně podle předpisů. Přesná čísla však vláda oznámí nejpozději do konce září 2026, kdy zákon ukládá stanovit parametry lednového navýšení. Matematický vzorec počítá s růstem cen v domácnostech seniorů a jednou třetinou růstu reálných mezd. Pokud výsledek nepřesáhne 2,7 procenta, kabinet může penzi zvednout právě až k této hranici. Právě tato rezerva otevírá prostor pro politické handrkování.
Čerstvá čísla překvapila i ministra
Podle nejnovějších zářijových propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí vychází čistě zákonné minimum valorizace pro průměrný důchod na pouhých 270 Kč měsíčně. Toto číslo překvapilo dokonce i samotného ministra Aleše Juchelku, který dříve otevřel debatu o možném trvalém růstu penzí o 590 až 600 Kč. Jde však výhradně o politicky zvažovanou variantu, nikoliv o hotovou věc.
Vedle trvalého navýšení se začalo skloňovat také třetí řešení – jednorázový příspěvek. Místo aby se penze trvale zvedaly nad rámec zákonného minima, zvažuje se jednorázová výplata zhruba 3 500 až 3 600 Kč na jednoho příjemce. Ačkoliv se na sociálních sítích objevují interpretace, že tato suma je již garantovaná, pravdou zůstává, že jde stále pouze o návrh v rovině politických úvah.
Propastný rozdíl mezi oběma variantami
Mezi trvalým navýšením a jednorázovým příspěvkem existuje zásadní rozdíl, který se bezprostředně dotýká peněženek seniorů i kondice státní kasy. Pokud by se důchody trvale zvedly například o 270 Kč měsíčně, senior tuto částku dostane každý měsíc nejen v daném roce, ale stane se trvalou součástí jeho penze i pro budoucí roky a navíc se promítne do všech dalších valorizací.
U jednorázové pomoci je mechanika zcela odlišná. Příspěvek ve výši 3 600 Kč odpovídá v přepočtu sice přesně částce 300 Kč měsíčně za dvanáct měsíců, ale jakmile rok skončí, podpora definitivně mizí. Když má senior dnes penzi 20 000 Kč a zákonná valorizace mu ji zvedne o 270 Kč, dostává 20 270 Kč měsíčně. Dostane-li k tomu jednorázově 3 600 Kč, získá peníze rychleji na ruku, ale základní měsíční výměra pro další roky zůstává netknutá.
Právě tento rozdíl je klíčový pro Ministerstvo financí. Zatímco jednorázový příspěvek představuje okamžitý výdaj zhruba 10,16 miliardy Kč, který se vyčerpá a v dalším roce již rozpočet nezatěžuje, trvalé zvýšení penzí zakládá mandatorní výdaj, který se cyklicky opakuje, každým rokem kumuluje a v dlouhodobém horizontu stojí státní pokladnu nesrovnatelně vyšší sumy.
Systémové změny, které už jsou jisté
Kromě politických debat čekají důchodový systém v roce 2027 i systémové změny, které jsou již definitivně schválené. Jednou z nich je poslední doplatek valorizace v lednu 2027. Tento doplatek v minulosti kompenzoval dosavadní způsob výplaty důchodů za takzvané klouzavé období. Vzhledem k tomu, že od července 2027 přechází Česká správa sociálního zabezpečení na výplatu za celý kalendářní měsíc, důvod pro existenci doplatku zaniká a mechanismus se uplatní naposledy.
Další jistotou je změna u takzvaného výchovného. Příjemci penzí, kteří dnes pobírají 500 Kč za každé vychované dítě, o tyto peníze nepřijdou, avšak od ledna 2027 se tato částka přestane valorizovat. V praxi to znamená, že se před valorizací výchovné nejprve odečte, valorizuje se pouze zbývající procentní výměra a následně se původních 500 Kč na dítě přičte zpět v původní výši. Kdo má započteny například dvě děti, bude mít dál jistých svých 1 000 Kč měsíčně, ale tato konkrétní tisícikoruna už s inflací a mzdami neporoste.
U nově přiznávaných důchodů od roku 2027 se navíc výchovné 500 Kč za první dvě děti ruší a nahrazuje ho výhodnější rodinný vyměřovací základ. Výchovné 500 Kč zůstane až od třetího dítěte.
Změny se chystají také u věkové valorizace. Dosavadní praxe přiznává zvýšení o 1 000 Kč při dosažení 85 let a o dalších 2 000 Kč při dosažení 100 let. Vládní návrh počítá s tím, že by se toto navyšování rozložilo do více stupňů: ve věku 80, 85, 90 a 95 let by penzisté dostali přidáno 500 Kč, zatímco při dovršení 100 let by šlo o 1 000 Kč. Podle návrhu by navíc mělo probíhat zcela automaticky bez nutnosti podávat jakoukoli žádost. U této úpravy je však nutné mít na paměti, že schválení vládního návrhu ještě neznamená platný zákon, protože legislativní předloha musí projít celým parlamentním procesem.
Rok 2027 tak přinese do penzí poměrně zásadní zásahy. Jisté je zákonné minimum i technické změny ve výplatách a výchovném, ale o tom, zda na začátku roku přistane na účtech seniorů jednorázová injekce 3 600 Kč, nebo zda se podaří prosadit vyšší měsíční růst, rozhodne definitivně až konec září.
Zdroje článku: ceskeduchody.cz, tiscali.cz, techzpravy.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská