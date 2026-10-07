Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Došla vám vajíčka? Tyhle suroviny má doma každý a dokonale je nahradí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uprostřed pečení zjistíte, že v lednici chybí vejce? Nemusíte běžet do obchodu. Většina domácností má po ruce ingredience, které vajíčka dokonale nahradí – stačí vědět jak.
Došla vám vajíčka? Tyhle suroviny má doma každý a dokonale je nahradí

Došla vám vajíčka? Tyhle suroviny má doma každý a dokonale je nahradí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Mýt nádobí ručně, nebo v myčce. Experti mají jasno, jejich argument vás přesvědčí
Mýt nádobí ručně, nebo v myčce. Experti mají jasno, jejich argument vás přesvědčí
Solárním panelům zvoní umíráček. Nahradí je zařízení, které váží 1,5 kg a nepotřebuje slunce
Solárním panelům zvoní umíráček. Nahradí je zařízení, které váží 1,5 kg a nepotřebuje slunce

Fotovoltaika selhává v mraku a za tmy. Kanadští inženýři proto přišli s kompaktní větrníkem, který se vejde...

Klasické záclony jsou jen na obtíž. V Česku je vytlačuje krásná bezúdržbová věc, co nevadí radiátorům
Klasické záclony jsou jen na obtíž. V Česku je vytlačuje krásná bezúdržbová věc, co nevadí radiátorům

Velké nařasené záclony od podlahy ke stropu pomalu ustupují praktičtějšímu řešení. Římské rolety spojují...

Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy
Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy

Možná jste ji jako děti vídali v zapadlých koutech starých domů, na chalupách nebo v tajuplných...

Tisíce důchodců mohou dostat nově kompenzaci od státu. Je nutné si ale zažádat, sám od sebe stát nedá nic
Tisíce důchodců mohou dostat nově kompenzaci od státu. Je nutné si ale zažádat, sám od sebe stát nedá nic

Loňský škrt státních příspěvků k penzijnímu spoření poslal tisíce seniorů do pasti. Kdo smlouvu zrušil,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.