Došla vám vajíčka? Tyhle suroviny má doma každý a dokonale je nahradí

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Než začnete hledat náhradu, zamyslete se nad tím, k čemu vejce v daném pokrmu slouží. Někdy drží těsto pohromadě jako lepidlo, jindy zajišťuje nadýchání a vláčnost, případně dodává potřebnou vlhkost. Jakmile pochopíte jeho roli, snadno vyberete správnou alternativu, která zachová přesně tu texturu, jakou očekáváte.
Soda a ocet – bublinkový efekt pro kyprá těsta
Připravujete husté těsto, které má zůstat lehké a zároveň držet pohromadě? Jedlá soda v kombinaci s octem vytvoří chemickou reakci, při níž vznikají bublinky oxidu uhličitého. Ty těsto nadlehčí podobně jako vejce.
Smíchejte jednu čajovou lžičku jedlé sody s jednou čajovou lžičkou octa a přidejte přímo do připravované hmoty. Nenechávejte směs dlouho stát – reakce má proběhnout až v míse, aby těsto správně vykynulo.
Mouka, olej a kypřicí prášek – univerzální trojice
Pro řidší těsta na palačinky, vafle nebo klasické koláče sáhněte po ingrediencích, které má doma skutečně každý. Pšeničný lepek v mouce zajistí přirozenou soudržnost, zatímco olej a voda dodají vlhkost a tuky.
Jedno vejce nahradíte touto směsí: dvě polévkové lžíce vody, dvě polévkové lžíce rostlinného oleje, jedna čajová lžička prášku do pečiva a mouka podle potřeby receptu. Výsledek bude vláčný a nebude působit vyschle.
Škrob – tradiční zahušťovadlo pro stabilitu
Kukuřičný nebo bramborový škrob patří mezi osvědčené klasiky. Škrobová zrna v kontaktu s tekutinou bobtnají a vytvářejí gel, který ingredience pevně propojí.
Na jedno vejce použijte dvě polévkové lžíce škrobu rozmíchané ve dvou polévkových lžících vlažné vody. Důkladně promíchejte, aby se nevytvořily hrudky. Škrob je chuťově neutrální, takže funguje ve sladkých i slaných pokrmech.
Lněná a chia semínka – gelová konzistence plná omega-3
Moderní kuchyně objevila namletá lněná nebo chia semínka, která po zalití vodou vytvoří hustý gel připomínající vaječný bílek. Kromě vynikající pojivosti přidají do jídla i prospěšné mastné kyseliny.
Odměřte jednu polévkovou lžíci najemno namletých semínek, smíchejte se třemi polévkovými lžícemi vody a nechte pár minut odstát, dokud směs nezhoustne. Pak ji vmíchejte do těsta.
Aquafaba – tekuté zlato z plechovky cizrny
Málokdo tuší, že tekutina z konzervované cizrny dokáže zázraky. Tři polévkové lžíce aquafaby nahradí jedno vejce, a protože se dá vyšlehat do pevné pěny, je ideální pro recepty vyžadující vaječný sníh – třeba na pusinky nebo makronky.
Stačí otevřít plechovku, slít nálev a použít ho místo vajec. Vyšlehaná aquafaba drží tvar stejně dobře jako vaječný bílek a chuťově je zcela neutrální.
Hedvábné tofu – krémová textura pro jemné výsledky
Silken tofu, neboli hedvábné tofu, má měkkou konzistenci připomínající hustý pudink. Právě proto dokonale splyne s ostatními surovinami a vytvoří soudržné těsto.
Uplatní se v litých koláčích i kynutých těstech, kterým propůjčí mimořádnou jemnost a pomůže udržet čerstvost. Před použitím jej rozmixujte do hladkého krému a vmíchejte do přípravy.
Banán a jablečné pyré – ovocná vlhkost do sladkého pečení
Když chybí vejce při přípravě buchet nebo perníků, zralý banán je perfektní volbou. Rozmačkejte jej vidličkou na hladkou kaši a vmíchejte do těsta. Tři polévkové lžíce rozmačkaného banánu nahradí jedno vejce.
Počítejte s tím, že banán zanechá v moučníku svou typickou vůni. Pokud ji nechcete, zkuste jablečné pyré – pět polévkových lžic pyré plus špetka prášku do pečiva zajistí vláčnost i kyprost. Jablečná chuť je jemná a v upečeném výsledku téměř nepostřehnutelná.
Černá sůl pro autentické vaječné aroma
Při nahrazování vajec ve slaných receptech – například u pomazánek z tofu nebo slaných koláčů – často chybí typická vaječná vůně. Špetka černé soli (Kala Namak) tento problém vyřeší. Díky obsahu síry má autentické vaječné aroma, které pokrmu dodá přesvědčivý charakter.
Prázdná lednice není konec světa
Chybějící vejce v chladničce nemusí znamenat zrušené plány na víkendové pečení. Stačí se podívat do spíže a vybrat surovinu, která nejlépe vyhovuje tomu, co zrovna připravujete. Většina náhrad je rychlejší než běh do obchodu – a některé z nich navíc přidají pokrmu zajímavý nutriční bonus.
Zdroje článku: ireceptar.cz, dumazahrada.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková