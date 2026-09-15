Co se stane, když dáte pytlík s ledem do sušičky. Tenhle trik budete dělat taky

Když se prádlo mačká víc, než byste chtěli
Vytáhnete oblíbenou košili ze skříně a zjistíte, že vypadá jako po noci strávené v kufru. Záhyby všude, kam se podíváte. Klasická situace, která vás nutí vytáhnout žehličku – spotřebič, který většina lidí nemá zrovna v oblibě.
Moderní domácnosti hledají způsoby, jak si ušetřit čas i energii. A právě proto se na sociálních sítích rozšířil trik, který slibuje hladké oblečení bez klasického žehlení. Jeho princip zní téměř absurdně: několik kostek ledu má dokázat to, co jinak zvládne jen rozžhavená žehlička.
Proč pračka nefunguje a sušička ano
Některé návody na internetu tvrdí, že kostky ledu stačí vhodit do pračky před praním. Jenže tato rada je postavená na nepochopení základní fyziky. Pračka je během celého cyklu plná vody – led v ní prostě roztaje a smíchá se s pracím roztokem. Žádná pára nevznikne, žádné záhyby se nevyhladí.
Skutečný trik funguje úplně jinak a vyžaduje sušičku prádla. Princip je jednoduchý: Do bubnu sušičky vložíte zmačkaný kus oblečení spolu se dvěma až třemi kostkami ledu. Zapnete krátký program na vysokou teplotu – ideálně deset až patnáct minut.
Co se stane? Led se v horkém prostředí rychle přemění na vodní páru, která se rovnoměrně rozptýlí po celém bubnu. Tato pára působí podobně jako parní žehlička – proniká do vláken látky a uvolňuje drobné záhyby. Oblečení vychází hladší, svěžejší a připravené k nošení.
Efekt je nejviditelnější u lehkých materiálů – bavlněných košil, halenek nebo tenkých triček. Právě tyto kusy se mačkají nejsnáz a zároveň nejlépe reagují na horkou páru.
Kdy metoda selže a co si zapamatovat
Tento postup má svá omezení. Těžké tkaniny jako džínovina nebo silné mikiny páře příliš nepovolí. Stejně tak hluboké záhyby, které vznikly dlouhodobým složením oblečení, vyžadují klasickou žehličku s pořádným tlakem.
Důležité je také nezapomenout prádlo hned po skončení programu vyjmout. Pokud ho necháte ležet v bubnu, vlhkost a teplo paradoxně podpoří vznik nových záhybů. Celý efekt pak přijde vniveč.
Metoda s ledem v sušičce tedy není náhradou za žehlení ve všech situacích, ale skvěle poslouží pro rychlé osvěžení oblečení před nošením. Ušetříte čas, energii i nervy – a to všechno díky pár kostkám ledu, které máte v mrazáku.
Zdroje článku: cnet.com, timesofindia.indiatimes.com, homesandgardens.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková