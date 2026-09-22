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Populace čmelíka kuřího naroste za osm týdnů na 450 tisíc jedinců: bílý hadřík na bidle ho prozradí včas

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Slepice jsou neklidné, snáška klesá a na hejnu přitom ve dne nic nevidíte. Roztoč, který za to může, tráví většinu života schovaný ve dřevě kurníku a na ptáky leze až po setmění. Odhalit ho jde jedním pruhem bílé látky, a to dřív, než přijdete o vejce.
Populace čmelíka kuřího naroste za osm týdnů na 450 tisíc jedinců: bílý hadřík na bidle ho prozradí včas

Populace čmelíka kuřího naroste za osm týdnů na 450 tisíc jedinců: bílý hadřík na bidle ho prozradí včas

Zdroj: Foto: H. Zell - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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