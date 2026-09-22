Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Na jaře má kořen pampelišky 2 % inulinu, na podzim přes 40 %: kdo nekope do listopadu, čeká další rok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pampeliška je pro většinu zahrádkářů plevel, který se vyrývá a vyhazuje na kompost. Přitom v jejím kořeni se právě teď hromadí surovina, za kterou se v lékárně platí desítky korun za denní dávku. Celý rozdíl je v tom, kdy do trávníku zaboříte rýč.
Na jaře má kořen pampelišky 2 % inulinu, na podzim přes 40 %: kdo nekope do listopadu, čeká další rok

Na jaře má kořen pampelišky 2 % inulinu, na podzim přes 40 %: kdo nekope do listopadu, čeká další rok

Zdroj: Foto: che - licence CC BY-SA 2.5
Reklama
Další články z Centrum Extra: Zahrada
Šípkový čaj zalitý vroucí vodou přichází o většinu céčka: při 60 °C a šesti hodinách ztráty nepřesáhly 15 %
Šípkový čaj zalitý vroucí vodou přichází o většinu céčka: při 60 °C a šesti hodinách ztráty nepřesáhly 15 %
Oranžové mléko na řezu znamená jedlou houbu: ryzců bývá pod smrky desítky, houbaři je stejně přehlížejí
Oranžové mléko na řezu znamená jedlou houbu: ryzců bývá pod smrky desítky, houbaři je stejně přehlížejí

Pod smrky a borovicemi roste dvojice ryzců, kterou mykologické atlasy řadí ke gastronomické špičce...

Mochyně peruánská zraje od konce srpna do mrazíků: zralost poznáte podle kalichu, nezralé plody jsou škodlivé
Mochyně peruánská zraje od konce srpna do mrazíků: zralost poznáte podle kalichu, nezralé plody jsou škodlivé

Ochutnat ji poprvé znamená luštit hádanku: chuť připomíná zároveň ananas, angrešt i citrus. Kultivar Little...

Z kila rajčat zbude sotva 200 gramů chipsů: spočítali jsme, kdy se domácí sušička opravdu vyplatí a kdy ne
Z kila rajčat zbude sotva 200 gramů chipsů: spočítali jsme, kdy se domácí sušička opravdu vyplatí a kdy ne

Dvanáct hodin v sušičce odpaří z rajčat 80 až 95 procent vody a na sítech zůstane tenká křupavá destička se...

Bazalka začíná černat už při 10 °C, na mráz nečekejte: dávka soli z vlastního záhonu vyjde na deset korun
Bazalka začíná černat už při 10 °C, na mráz nečekejte: dávka soli z vlastního záhonu vyjde na deset korun

Bazalka odchází ze zahrady dřív než kterákoli jiná bylinka a sušení jí vezme přesně to, kvůli čemu ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.