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Německý bleskový postup narazil na neprostupnou zeď: Osamocený sovětský kolos odřízl celou divizi na 24 hodin

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Těžký tank řady KV představoval na začátku operace Barbarossa pro německý Wehrmacht absolutní technický šok. V červnu 1941 se u litevského městečka Raseiniai postavil jediný sovětský obr na klíčovou křižovatku, kde kompletně odřízl zásobování německé 6. tankové divize a odrážel všechny útoky včetně dělostřelectva a noční sabotáže ženistů.
Dochovaný sovětský těžký tank KV-1 s mohutnou věží a kanónem v muzeu

Dochovaný sovětský těžký tank KV-1 s mohutnou věží a kanónem v muzeu

Zdroj: Autor: Simon from United Kingdom. Zdroj: Wikimedia Commons — File:KV-1 heavy tank in the Bovington Tank Museum.jpg. Licence: CC BY 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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