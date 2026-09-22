Kateřina Brožová ostře vynadala České televizi: Způsob, jakým jednali s Václavem Hybšem, označila za obrovské selhání

Kateřina Brožová připravuje v Divadle Broadway vzpomínkový koncert na Václava Hybše. Přidala i výtku směrem k České televizi.
Po smrti Václava Hybše se znovu připomnělo, jak výraznou stopu zanechal v české hudbě i televizní zábavě. Jeho jméno se vrací v souvislosti s připravovanou říjnovou Poctou Václavu Hybšovi, kterou pomáhá organizovat také Kateřina Brožová. Právě ta ale při vzpomínce na známého kapelníka upozornila na něco, co podle ní Česká televize nezvládla. Na In-Lifestyle jsme si proto všimli nejen připravovaného koncertu, ale i její poměrně ostré výtky vůči veřejnoprávní televizi.
V Broadwayi se vrátí hudba jeho orchestru
Organizátoři už pod názvem Pocta Václavu Hybšovi zveřejnili konkrétní údaje: slavnostní večer je naplánovaný na 16. října 2026 od 19 hodin do Divadla Broadway. Z dostupných informací vyplývá, že se program chystal ještě za Hybšova života, s jeho vědomím a také s jeho podporou.
Na scéně má dle Agentury Divinus vystoupit Orchestr Václava Hybše i několik hostů, kteří s ním v minulosti pracovali nebo k jeho hudebnímu světu měli blízko. V programu jsou vedle Kateřiny Brožové uvedeni Bohuš Matuš, Radim Schwab, Jitka Zelenková a Duo Kamélie. Tato jména se objevují také v propagačním příspěvku ke koncertu na sociálních sítích.
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Večer přitom nemá být jen pietní zastávkou po odchodu známého kapelníka. Podle záměru pořadatelů se má na jeviště vrátit hlavně jeho hudba: aranže, zvuk orchestru a melodie, které si posluchači s Hybšovým jménem spojovali celé dekády. Program počítá i s tituly známými z televizní zábavy a z velkých koncertních večerů, tedy právě z prostředí, kde byl jeho rukopis slyšet nejvíc.
Kateřina Brožová má vůči České televizi výhrady
Právě televizní část Hybšova odkazu ale v posledních měsících vyvolala i kritickou reakci. Po jeho úmrtí proběhla veřejná rozloučení a jeho práci připomněla také televize. Kateřina Brožová však v rozhovoru pro eXtra.cz upozornila, že podle ní dostal Václav Hybš od České televize menší prostor, než by si zasloužil.
Brožová připomněla především jeho dlouholetou spolupráci s veřejnoprávní televizí a také skutečnost, že pro ni podle svých slov připravil stovky pořadů. Podle herečky proto nebylo dostatečné ani televizní připomenutí jeho devadesátých narozenin. Česká televize podle ní při vzpomínce na tak výraznou osobnost selhala.
Hybš nebyl jen kapelník. Jeho hudba zněla i v televizi
Pro pochopení její kritiky je důležitý právě rozsah Hybšovy práce. Patřil k nepřehlédnutelným postavám české populární hudby druhé poloviny 20. století. Publikum ho znalo jako trumpetistu, kapelníka, dirigenta i aranžéra a jeho orchestr se výrazně zapsal také do televizní zábavy.
Archiv České televize připomíná jeho účast v řadě hudebních i zábavných pořadů. Jeho jméno se objevuje u televizních koncertů, estrád a větších hudebních formátů, ve kterých měl orchestrální zvuk podstatné místo. V iVysílání je stále dohledatelný například pořad Hudba z Broadwaye, na němž je dobře vidět, jak pevně byl Hybš s televizní zábavou propojený.
Václav Hybš zemřel letos v dubnu ve věku 90 let. Koncert, který se původně chystal jako setkání s publikem, tím po jeho smrti získal jiný význam. Stal se poctou hudebníkovi, jehož styl poznávalo několik generací posluchačů prakticky okamžitě.
Proč její výtka není jen poznámkou zvenčí
Kateřina Brožová navíc nemluví úplně z odstupu. S Hybšem spolupracovala a teď stojí za koncertem, který má jeho odkaz znovu dostat před publikum. Její kritika tak vychází i z osobní zkušenosti s hudebníkem a prostředím, ve kterém působil.
Říjnová Pocta Václavu Hybšovi v Divadle Broadway tak bude připomínkou jeho hudby i dlouhé kariéry. Kateřina Brožová ale zároveň dává najevo, že podle ní by u tak výrazné osobnosti nemělo zůstat jen u soukromých vzpomínkových akcí a koncertů. Česká televize podle ní mohla Hybšovi věnovat větší prostor.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kateřina Brožová vynadala ČT za přístup k Václavu Hybšovi: Sama pomáhá s přípravou vzpomínkového koncertu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.