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Kateřina Brožová ostře vynadala České televizi: Způsob, jakým jednali s Václavem Hybšem, označila za obrovské selhání

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Kateřina Brožová připravuje v Divadle Broadway vzpomínkový koncert na Václava Hybše. Přidala i výtku směrem k České televizi.
Fotografie Kateřiny Brožové

Fotografie Kateřiny Brožové

Zdroj: Foto: NextFoto, Kateřina Brožová na zahájení výstavy Titanic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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