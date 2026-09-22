Samsung chystá One UI 9 pro starší Galaxy a testy se blíží ke konci. Stabilní verze dorazí ještě v září

Korejský výrobce 15. září 2025 oficiálně zahájil distribuci One UI 8 postavené na Androidu 16 a právě tady je potřeba upřesnit terminologii. Ačkoli se v komunitě vžilo označení One UI 9, primární zdroje Samsungu pro zářijovou vlnu důsledně hovoří o One UI 8. Jde o nástupce One UI 7, se kterou Galaxy S25 přišel na trh v únoru a kterou starší modely začaly dostávat od dubna. Testování formou beta programu se u vlajkové řady S25 protáhlo přes pět beta verzí až do srpna, u starších modelů, jako je Galaxy S23, probíhalo ještě v září. Stabilní verze pak začala dorážet postupně, nejdříve na nejnovější řadu S25, poté na skládačky a starší vlajkové modely. Část modelů se do září skutečně vešla, jiné přetekly do října.
Které modely už aktualizaci mají a kdy přesně dorazila
Samsung v
tiskové zprávě z 15. září slíbil, že rollout začne řadou Galaxy S25 a postupně se rozšíří na desítky dalších zařízení. Evropské release notes pak ukazují konkrétní data:
Model Datum stabilní verze (Evropa) Galaxy S25 18. září 2025 Galaxy Z Flip6 25. září 2025 Galaxy S24 29. září 2025 Galaxy Z Fold6 29. září 2025 Galaxy S23 2. října 2025 Galaxy Tab S10 Ultra 2. října 2025
Vzorec je jasný. Nejnovější vlajková řada šla první, skládačky následovaly s týdenním odstupem a loňská řada S24 se společně s Galaxy Z Fold6 dostala na řadu na konci září. Galaxy S23 už ale přetekl do října, byť jen o dva dny. Samsung sám v dokumentaci používá formulaci „rolled out sequentially“ a upozorňuje, že dostupnost se liší podle modelu i trhu. Pro český trh Samsung konkrétní data veřejně nevypsal, ale evropské varianty firmwaru jsou nejbližším vodítkem.
Co beta testy odhalily a proč trvaly tak dlouho
U Galaxy S25 Samsung vydal celkem pět beta verzí. Pátá, z 19. srpna, už byla typickým „úklidovým“ buildem: nepřinášela nové funkce, ale především opravovala konkrétní chyby. Podle changelogu, který cituje
Android Central, šlo mimo jiné o problémy s připojením k hotspotu, zmenšováním hodin na zamykací obrazovce, výjimkou v S Pen Air Command, fialovým měsícem při stonásobném zoomu nebo mizejícím obsahem widgetu Now Brief. Build měl 1,78 GB.
Galaxy S23 byl na tom úplně jinak. Teprve 11. září, tedy čtyři dny před oficiálním startem stabilního rolloutu u S25, dostal druhou betu. Ta řešila neočekávané restarty při běžném používání, ztrátu nastavení DeX po přechodu na One UI 8 a neaktuální počasí v aplikaci hodinek Galaxy Watch 7. Build měl jen půl gigabajtu. Rozdíl v počtu beta iterací ale sám o sobě nevysvětluje pozdější vydání stabilní verze pro S23. Samsung aktualizace nasazoval postupně a termín se lišil podle modelu i trhu.
Co One UI 8 přináší oproti sedmičce
Galaxy S25 startoval v únoru s One UI 7, která přinesla Now Bar, AI Select, Drawing Assist, Audio Eraser a hlubší integraci Gemini. One UI 8 na tom staví a přidává:
Titulky hovorů v reálném čase přímo na obrazovce hovoru Pet portréty v Portrait Studiu, tedy AI zpracování fotek domácích mazlíčků Now Brief, rozšířený widget s kontextovými informacemi Překlad nouzových upozornění do jazyka uživatele Rychlejší AI Select s kratší odezvou Nové hodiny na zamykací obrazovce a návrhy tapet Audio Eraser dostupný ve více aplikacích než dosud Úpravy Quick Share pro snazší sdílení
Nejde o revoluci, spíš o iteraci. Většina novinek cílí na AI funkce a personalizaci, což odpovídá směru, kterým Samsung poslední dva roky tlačí celou nadstavbu.
Kdo ještě čeká a jak dlouho
Oficiální seznam modelů, které mají One UI 8 dostat v průběhu roku 2025, je překvapivě dlouhý. Vedle zmíněných vlajek zahrnuje Galaxy S24 FE, Z Fold5, Z Flip5, S23 FE, S22, Z Fold4, Z Flip4, S21 FE, tablety Tab S10, S9 i S8 a řadu modelů A, od A56 přes A36, A55, A35, A54 až po A33. Samsung u nich zatím neuvádí konkrétní data, pouze příslib „later this year“.
Pro majitele starších modelů z řady A to znamená realisticky podzim, možná až závěr roku. Samsung historicky drží pořadí vlajky → skládačky → střední třída → tablety a letošek se od tohoto vzorce neodchyluje.
Vyplatí se vstoupit do bety?
Krátká odpověď: pro běžného uživatele ne. Samsung v
oficiálním FAQ beta programu výslovně varuje před chybami, nekompletními funkcemi a možnou ztrátou dat. Navíc Česká republika není na seznamu trhů, kde je beta program dostupný; ten běží v Německu, Indii, Polsku, Koreji, Velké Británii a USA. Čeští uživatelé tak prakticky čekají rovnou na stabilní verzi.
Kdo má Galaxy S25, už aktualizaci s největší pravděpodobností vidí v nastavení. Majitelé S24 a skládaček Z Fold6 a Z Flip6 by měli být na řadě. A kdo drží Galaxy S23, ten ví, že říjnový termín z evropských release notes je jen několik dní po zářijovém slibu. Zároveň ale nejde o přesný termín pro každý trh, protože dostupnost aktualizace se může lišit podle regionu a konkrétní varianty zařízení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman