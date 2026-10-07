Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech

Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodechZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 07.10.2026 09:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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