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Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech

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Dennívýzva
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Bez očí nevidíš, bez uší neslyšíš. Toto pravidlo by si měli připomenout zejména chodci, kteří se pohybují v rušném městském provozu se sluchátky na uších. Jihomoravští policisté dlouhodobě varují, že poslech hudby či podcastů výrazně omezuje vnímání okolí.
Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech

Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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