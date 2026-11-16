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Český archeolog už datoval nejstarší lidskou stopu v Evropě, má 1,4 milionu let

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Kamenné nástroje ze Zakarpatí vznikly před 1,42 milionu let. Datoval je tým Romana Garby, výsledek otiskl časopis Nature. Teď Češi míří do jeskyně Moločnyj Kamiň.
Český archeolog už datoval nejstarší lidskou stopu v Evropě, má 1,4 milionu let

Český archeolog už datoval nejstarší lidskou stopu v Evropě, má 1,4 milionu let

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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