Českou cenu za architekturu získala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

Jihlavská Horácká multifunkční aréna od architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa získala hlavní cenu 11. ročníku České ceny za architekturu. Ocenění uděluje Česká komora architektů a galavečer se konal v pražském Foru Karlín. Aréna navíc zvítězila také v hlasování veřejnosti, čímž ovládla dvě ze zásadních kategorií soutěže.
Stavba nahradila původní zimní stadion v centru Jihlavy a jejím investorem je statutární město Jihlava. Architektonický koncept pracuje se dvěma samostatnými objekty, eliptickou halou a nárožní budovou, mezi nimiž vzniklo venkovní schodiště ve formě amfiteátru. Na střeše je veřejně přístupná běžecká dráha, fasádu charakterizuje červená barva a prosklený parter v přízemí.
Aréna slouží hokejovým utkáním i koncertům a dalším kulturním akcím. Porota vyzdvihla, že jde o příklad, jak může velká sportovní stavba přirozeně vstoupit do městského veřejného prostoru a posílit vztah obyvatel k místu.
Mezi šesti finalisty se ocitla také rekonstrukce nádraží Praha-Bubny od Jakub Cigler Architekti, oživení Radbuzské náplavky v Plzni od studia Jsme k světu, Svazková základní škola Lošbates v Louňovicích připravená kancelářemi Pelletier de Fontenay a SOA architekti, rozšíření hřbitova v Hostivaři od Fertyk a Bakyta a revitalizace Pivovarských teras ve Vimperku od týmů Steiner a Malíková krajinářští architekti společně s ateliérem Roman Brychta Architekti. Právě vimperský projekt si odnesl cenu Aleny Šrámkové, která upozorňuje na přínos žen v současné architektuře.
Čestné uznání porota udělila Lesnímu koupališti v Liberci od ateliéru Mjölk architekti a přestavbě zahradního domku v Panoším Újezdu od architektky Lenky Milerové. Partnerská ocenění zamířila například ke Kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce od Jana Říčného z ateliéru RCNKSK nebo k Knihovně Olomouc v pobočce Kotelna od kcarch, jejímiž autory jsou Václav Čermák, Václav Kolínský a Ondřej Šperl.
Do letošního ročníku se přihlásilo 301 projektů. Mezinárodní porota pod vedením nizozemského architekta Jeroena van Schootena z nich vybrala 25 nominovaných.
Zdroj: autorský text / ČTK