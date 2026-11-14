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Českou cenu za architekturu získala Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

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Jihlavská Horácká multifunkční aréna od architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa získala hlavní cenu 11. ročníku České ceny za architekturu. Ocenění uděluje Česká komora…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:00

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