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Česko čeká obrovský meteorologický šok! Teploty se změní z minuty na minutu

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Zatímco nedělní odpoledne ještě nabídne na jižní Moravě příjemných 18 °C, situace se dramaticky změní během pondělní noci. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nás čeká druhá a výraznější vlna podzimního ochlazení, která přinese první mrazivé teploty letošního podzimu.
Česko čeká obrovský meteorologický šok! Teploty se změní z minuty na minutu

Česko čeká obrovský meteorologický šok! Teploty se změní z minuty na minutu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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