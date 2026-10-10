Česko čeká obrovský meteorologický šok! Teploty se změní z minuty na minutu

Víkend ještě v režii oblačnosti a přeháněk
Sobota byla převážně zatažená s občasným deštěm, který postupně od severozápadu ustane. Neděle přinese proměnlivou oblačnost a v Čechách místy přeháňky, zatímco Morava a Slezsko zůstanou převážně bez srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 °C, výjimkou bude jih Moravy s maximy kolem 18 °C.
Noční teploty o víkendu klesnou na 9 až 5 °C, v Čechách ojediněle až na 3 °C. To je ale jen předzvěst toho, co přijde.
Pondělí: první přízemní mrazíky sezony
Zlom nastane v noci na pondělí. Teploty se propadnou na 7 až 2 °C a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Pro zahrádkáře a majitele citlivých rostlin to znamená jasný signál – je čas zakrýt nebo sklidit vše, co by mráz mohl poškodit.
„Na začátku příštího týdne se bude dále ochlazovat,“ uvedl ČHMÚ na sociálních sítích v předpovědi pro severní Moravu a Slezsko.
Přes den se sice teploty vrátí na 10 až 15 °C (na jihu Moravy až 17 °C), ale večerní ubývání oblačnosti předznamenává ještě chladnější noc.
Úterní noc: až -2 °C v Čechách
Nejchladnější období nás čeká v noci na úterý. ČHMÚ předpovídá noční minima 5 až 0 °C, v Čechách až -2 °C. Jedná se o první skutečné mrazy letošního podzimu, které mohou překvapit zejména řidiče – na mostech a v údolích hrozí námraza.
Úterní den bude jasný až polojasný, místy s ranními mlhami. Odpolední teploty dosáhnou 11 až 16 °C.
Středa přinese mrazíky i na Moravu
Ve středu se přízemní mrazíky rozšíří na Moravu a Slezsko, kde budou podle meteorologů četné. Do Čech mezitím dorazí od severozápadu déšť nebo přeháňky. Maxima se udrží na 11 až 16 °C, ojediněle v Čechách až 18 °C.
Konec týdne: přechodné oteplení, pak znovu dolů
Od čtvrtka se dočkáme krátkého oteplení na 15 až 20 °C. Radost však nebude dlouhá – v závěru týdne teploty opět klesnou na 11 až 16 °C. Podzim roku 2026 tak definitivně ukazuje svou pravou tvář.
- Praktická doporučení pro příští týden:
- Zakryjte citlivé rostliny před pondělní nocí
- Připravte si zimní bundu na ranní cesty
- Řidiči by měli počítat s námrazou na mostech v úterý ráno
- Odložte výměnu pneumatik – zimní gumy budou brzy potřeba
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková