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Česká televize se s ZDF a ARTE podílí na výrobě minisérie o vraždě Jána Kuciaka

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Česká televize se podílí na výrobě nové minisérie Naši lidé (foto) režisérky Terezy Nvotové a scenáristy Mira Šifry. Seriál vychází ze skutečných událostí kolem vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018.
Česká televize se s ZDF a ARTE podílí na výrobě minisérie o vraždě Jána Kuciaka

Česká televize se s ZDF a ARTE podílí na výrobě minisérie o vraždě Jána Kuciaka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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