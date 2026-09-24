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Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun

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Český kinotrh urychluje meziroční růst. Zatímco při porovnání období leden - červenec 2026 a 2025 čísla kinotržeb rostla o 33 milionů, při porovnání období prvních osmi měsíců za stejné roky již růst činil 170 milionů. Vyplývá to z čísel Unie filmových distributorů.
Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun

Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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