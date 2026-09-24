Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun
Jedno z největších herních studií v Česku, Bohemia Interactive (BI; majitelé Marek Španěl a Slavomír...
Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní...
Známá kladenská alternativní kapela Zrní (foto) dnes vydává novou, v pořadí osmou desku Love You Love You a...
Režisérka celovečerních filmů Známí neznámí (2021) a Jedeme na teambuilding (2023) Zuzana Marianková posílá...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →