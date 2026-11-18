Osmnáctiletá Nela Lopušanová se rychle zařadila mezi nejproduktivnější hráčky amerického univerzitního hokeje. V dresu Wisconsinu zaznamenala během prvních jedenácti utkání sezony jedenáct gólů a třináct asistencí. S celkovými 24 body se dostala do čela produktivity a zaujala také americká média, která pravidelně sledují výkony mladých reprezentantek před přechodem do profesionálního hokeje.
V utkání proti St. Thomas, které její tým ovládl 9:2, vstřelila Lopušanová jednu branku a přidala dvě asistence. Podle zveřejněných údajů se prosadila už osm sekund po zahájení závěrečné třetiny. Výsledek ukázal nejen střeleckou pohotovost slovenské útočnice, ale také její schopnost vytvářet šance spoluhráčkám.
Vysoká produktivita není pouze o gólech
Na Lopušanové výkonech je zajímavé rozložení bodů. Jedenáct branek potvrzuje její schopnost zakončovat, třináct asistencí ovšem ukazuje, že se podílí také na přípravě útočných situací. V univerzitním hokeji se jednotlivé týmy výrazně liší zkušenostmi i herním pojetím. Pravidelný bodový zisk proti více soupeřům proto vypovídá o dlouhodobé formě více než jediný mimořádně povedený večer.
Wisconsin patří mezi sledované programy ženské NCAA a nabízí hráčkám náročné soutěžní prostředí. Zápasy se hrají v rychlém tempu a vedle útočných dovedností vyžadují také disciplínu bez puku, bruslení a fyzickou připravenost. Pro mladou Slovenku tak jde o možnost ověřovat vlastní výkonnost proti soupeřkám, které mají ambice prosadit se v reprezentačním nebo profesionálním hokeji.
Z mladého talentu se stává opora týmu
Lopušanová na sebe upozornila už během mládežnických šampionátů, kde dokázala podávat mimořádné individuální výkony. Její přechod do univerzitního hokeje tak byl sledovaným krokem, ale výsledky v nové soutěži rozhodně nebyly automaticky zaručené. Odlišné rozměry hřišť, herní styl i důraz na týmovou taktiku vyžadují určité přizpůsobení.
Dosavadní statistiky naznačují, že přechod zvládá velmi dobře. Zároveň je třeba připomenout, že sezona ještě pokračuje a konečné pořadí produktivity se může výrazně změnit. Aktuální bilance 24 bodů v jedenácti utkáních ale představuje silný vstup a výraznou zprávu také pro slovenský ženský hokej.