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Běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni pobodal neznámý muž

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Dennívýzva
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Plzeňští kriminalisté zadrželi v neděli večer podezřelého muže, který v sobotu kolem třinácté hodiny napadl nožem ženu u Velkého Boleveckého rybníka. Případ, který zpočátku…
Velký_Bolevecký_rybník

Velký_Bolevecký_rybník

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:30

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