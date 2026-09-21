Babiččin trik na řízek zná málokdo. Stačí 1 lžíce do vajíčka a obal se nepustí

Málokterý oběd potěší tak spolehlivě jako křupavý řízek. Stejně spolehlivě ale umí přijít zklamání ve chvíli, kdy se obal při smažení uvolní a strouhanka zůstane plavat v tuku. Naše babičky měly proti odlupující se strouhance jednu nenápadnou pojistku a přidávaly ji rovnou do rozšlehaného vajíčka.
Jedna lžíce navíc a obal přestane opadávat
Celý fígl spočívá v tom, že do rozšlehaného vejce přidáte lžíci něčeho hustého. Nejčastěji poslouží zakysaná smetana nebo bílý jogurt, u kterého bohatě stačí lžička na jedno vejce. Kdo má rád výraznější chuť, může vsadit na lžíci plnotučné hořčice. Její ostrost se smažením vytratí, takže v hotovém obalu zůstane jen jemný tón navíc.
Vejce je v trojobalu ta vrstva, která drží pohromadě mouku a strouhanku. Jakmile ho zahustíte, dokáže se strouhanky chytit mnohem líp a obal zůstane na mase i poté, co řízek ponoříte do horkého tuku.
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Řídké, sotva zamíchané vejce sklouzne z pomoučeného masa a strouhanka pak nemá čeho se zachytit. Taková vrstva se během smažení nadzvedne a sesype. Hustší směs mouku naopak utěsní a vytvoří lepivé lůžko, do kterého strouhanka pevně zapadne.
Roli hraje i to, jak vejce rozšleháte. Zůstanou-li v něm hrudky nerozšlehaného bílku, ty se mouky nechytí a obal v těch místech povolí. Prošlehejte proto vejce pořádně, dokud z něj není souvislá hladká tekutina.
Dobře prošlehané a zahuštěné vejce vytvoří lepivé lůžko, do kterého strouhanka pevně zapadne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vodou ani mlékem vajíčko neřeďte
Spousta lidí dělá pravý opak toho, co by pomohlo. Vejce naředí vodou nebo mlékem, aby ho měli víc nebo aby byl obal nadýchanější. Přilnavosti tím ale uškodí. Naředěná směs zřídne, ztratí soudržnost a o to snáz se při smažení odlepí.
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Sůl do vaječné směsi taky nepatří. Působí totiž na bílkovinu tak, že směs zvodnatí a její schopnost poutat strouhanku k masu klesne. Chuť proto vyřešte jinde. Plátek osolte ještě syrový, než přijde do mouky, a doladit ho můžete i na talíři.
Klíčové zásady pro vaječnou směs shrnuje následující přehled:
Co vaječné směsi prospěje Co jí uškodí lžíce zakysané smetany, bílého jogurtu nebo plnotučné hořčice naředění vodou nebo mlékem pořádné prošlehání do hladké tekutiny solení směsi Suché maso a poctivá mouka rozhodují dřív než strouhanka Přečtěte si také: Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Ať do vajíčka přidáte cokoli, na vlhkém mase stejně nic neudržíte. Každý plátek proto pořádně vysušte papírovou utěrkou, ať na povrchu nezůstane ani kapka vlhkosti. Na mokrém povrchu mouka nechytí a bez ní se nemá čeho držet ani zbytek obalu.
Plátek pak poprašte moukou po celé ploše a přebytek setřepte. Vrstva má být tenká, slouží jen jako podklad pro vejce. Jako základ se vyplatí spíš polohrubá mouka než hladká, ta je pro tenhle účel až moc drobná. Větší zrnka totiž s vejcem nesplynou v lepkavou hmotu, takže na nich zbytek obalu sedí pevněji. Strouhanku do masa na závěr netlačte silou. Když ji zamáčknete moc pevně, při smažení se spíš odchlípne, proto ji po plátku jen zlehka rozprostřete ze všech stran.
Rozpálený tuk a šetrné obracení na závěr
Obalené řízky patří na pánev co nejdřív. Když čekají, strouhanka navlhne a začne se odchlipovat. Sádlo nebo olej pořádně rozpalte, správná teplota se pohybuje mezi 170 a 180 °C. Ve vlažném tuku se obal nasaje olejem, změkne a začne praskat. Jestli je pánev připravená, poznáte podle špetky strouhanky vhozené do tuku. Rozběhnou-li se kolem ní bublinky, můžete smažit.
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Při obracení buďte jemní. Používejte kleště nebo špachtli a maso nikdy nepropichujte vidličkou. Dírka poruší obal a navíc pustí ven šťávu. A když chcete obal opravdu pořádně tlustý a křupavý, zopakujte celý trojobal ještě jednou. Necháte první vrstvu na chvilku ustálit, pak plátek vrátíte do rozšlehaného vejce a podruhé ho protáhnete strouhankou.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-obalit-rizek-spravne-trojobal-krupavy, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-se-odlupuje-strouhanka-z-rizku-tipy-a-rady/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-na-trojobal-strouhanka-chyby-triky/, https://www.tiscali.cz/vetsina-cechu-smazi-rizky-spatne-staci-1-prisada-v-trojobalu-a-stava-neutece-651007, https://www.umimeporadit.cz/rizky-jako-od-babicky-tajna-prisada-do-trojobalu-kterou-v-kucharkach-nenajdete, https://www.lifee.cz/jidlo/tipy-na-dokonale-rizky-do-panve-dejte-paratka-do-vajicka-pridejte-pri-obalovani-bily-jogurt_76574.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/obalovani-rizku-trik/