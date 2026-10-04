Ani káva, ani spánek. Na únavu nejlépe pomáhá něco úplně jiného

Když vás únava přepadne uprostřed dne
Odpolední únava má zvláštní schopnost přijít právě ve chvíli, kdy ji nejméně potřebujeme. Člověk sedí u počítače, dokončuje práci, vaří, uklízí nebo se snaží soustředit na něco důležitého a najednou má pocit, že mu dochází energie.
První myšlenkou bývá káva. Druhou možností je něco sladkého. A pokud je večer ještě daleko, může přijít i touha na chvíli si lehnout. Jenže právě v takovou chvíli může být překvapivě účinným řešením něco, co se na první pohled s únavou vůbec neslučuje. Je to pohyb.
Odborníci doporučují při únavě pravidelnou fyzickou aktivitu a upozorňují, že člověk se po ní nemusí cítit vyčerpanější. Naopak, pravidelný pohyb může v delším období pomoci únavu zmírnit a zvýšit množství energie, kterou člověk během dne má. A nemusí přitom jít o běh, posilovnu ani náročné cvičení.
Například jediná patnáctiminutová procházka může přinést příval povzbuzující energie.
To je možná nejpřekvapivější část celého doporučení. Když je člověk unavený, přirozeně chce šetřit síly. Jenže dlouhé sezení nebo polehávání nemusí být vždy tím, co tělo v danou chvíli potřebuje. Krátká procházka venku, několik minut svižnější chůze nebo lehké protažení může být praktičtější než další šálek kávy. Nejde o okamžitý zázračný lék na všechny druhy únavy, ale o jednoduchý způsob, jak narušit útlum a rozhýbat tělo.
Patnáct minut může být lepších než další šálek silné kávy nebo energetický nápoj s kofeinem
Právě délka je na tom zajímavá. Člověk nemusí obětovat hodinu času ani se převlékat do sportovního oblečení. Stačí se na chvíli zvednout od stolu a projít se. Kdo pracuje doma, může obejít blok nebo se vydat na krátkou procházku. Kdo tráví den v kanceláři, může část cesty do práce absolvovat pěšky, projít se během pauzy nebo jednoduše několikrát za den změnit polohu a trochu se hýbat.
Dlouhodobý cíl uvádí pro dospělé alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity týdně, například rychlejší chůze nebo jízdy na kole. Pro člověka, který se pravidelně nehýbe, ale není nutné začínat právě touto hranicí. Smyslem je vytvořit pravidelný návyk a množství aktivity postupně navyšovat. Možná stačí začít víkendovými procházkami po jídle.
Pohyb nemusí znamenat jen sport. Pro někoho může být nejjednodušším začátkem svižná chůze, pro jiného práce na zahradě, jízda na kole, plavání nebo několik minut lehkého cvičení doma. Důležité je, aby aktivita byla přiměřená kondici a zdravotnímu stavu.
Káva umí povzbudit, ale problém se může vrátit
Káva samozřejmě není nepřítel.
Kofein je stimulant a skutečně může člověka na určitou dobu učinit bdělejším. Problém nastává ve chvíli, kdy se z něj stane způsob, jak pravidelně překrývat únavu. Kofein potom může narušovat spánek a jeho účinky mohou v těle přetrvávat až několik hodin. Pokud tedy člověk kvůli odpolední únavě pije kávu později během dne a následně hůře usíná, může se dostat do nepříjemného kruhu: únava vede ke kofeinu, kofein zhorší spánek a špatný spánek přinese další den ještě větší únavu.
Podobně není dobrým řešením spoléhat se na energetické nápoje nebo velké množství sladkostí. Mohou přinést rychlý pocit povzbuzení, ale nejde o náhradu pravidelného jídla, kvalitního spánku ani pohybu.
Únava někdy začíná u sklenice vody
Ne vždy ale člověku chybí pohyb.
Někdy může být důvod mnohem banálnější – málo tekutin. Pocit únavy může být jedním z projevů mírné dehydratace a v takové situaci může pomoci obyčejná sklenice vody. Riziko nedostatečného příjmu tekutin může být větší například po fyzické aktivitě nebo v horkém počasí. Špatný pitný režim je také častým problémem seniorů.
Stejně důležité je jídlo.
Pravidelná jídla a zdravé svačiny přibližně po třech až čtyřech hodinách namísto jednoho velkého jídla s dlouhou pauzou jsou ideálním způsobem stravování. Pravidelnější přísun potravy může pomoci udržovat energii během dne stabilnější. Neznamená to ale neustále něco uzobávat. Mnohem důležitější je celkově pestrý a vyvážený jídelníček. spící mladá žena | Zdroj: FaceStock / Shutterstock Spánek zůstává důležitý, jen není jedinou odpovědí
Pohyb samozřejmě nenahrazuje spánek.
Pokud člověk pravidelně spí příliš málo, žádná krátká procházka z něj dlouhodobě neudělá odpočatého člověka. Ideální je pravidelný čas usínání a vstávání a u dospělých se obecně uvádí potřebu zhruba 6 až 9 hodin spánku, přičemž individuální potřeba se liší. Pomoci může také klidnější večerní režim, méně obrazovek před spaním a omezení kofeinu v pozdějších hodinách.
Zajímavé je, že pravidelný pohyb může pomoci právě se spánkem. Pokud ale člověku intenzivní cvičení těsně před spaním zhoršuje usínání, je vhodnější přesunout ho do dřívější části dne.
Únava tedy není jen otázkou toho, kolik hodin člověk strávil v posteli. Do hry vstupuje také množství pohybu, jídelníček, pitný režim, stres, alkohol, kofein a pravidelnost spánku. Právě kombinace těchto faktorů může rozhodovat o tom, jestli člověk odpoledne funguje, nebo má pocit, že už nemůže dál.
Když nepomáhá pohyb ani odpočinek, zbystřete
Je důležité rozlišovat běžnou únavu od stavu, kdy je člověk vyčerpaný dlouhodobě a nedokáže vysvětlit proč. Přetrvávající únava může mít řadu příčin. Může souviset s nedostatkem spánku, stresem nebo životním stylem, ale také s některými zdravotními problémy.
Mezi možné příčiny patří například anémie, poruchy štítné žlázy, cukrovka nebo spánková apnoe.
Pokud únava trvá několik týdnů, člověk neví, proč se objevila, nebo výrazně zasahuje do běžného života, je vhodné se obrátit na praktického lékaře. Totéž platí, pokud se k ní přidávají další potíže, například nevysvětlitelné hubnutí, změny nálady, dušnost nebo výrazné problémy se spánkem.
Na obyčejnou odpolední únavu tak není nutné okamžitě hledat složitý trik. Někdy může být nejlepší první krok překvapivě prostý: odložit hrnek s další kávou, vstát ze židle a na patnáct minut vyrazit ven. Krátká procházka samozřejmě nevyřeší chronickou únavu ani nenahradí spánek, ale u běžného denního útlumu může být právě pohyb tím, co člověku pomůže znovu nastartovat den – bez další dávky kofeinu.
Zdroje článku:
nhs.uk, cuh.nhs.uk, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková