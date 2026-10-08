Android 17 konečně řeší multitasking, a to geniálně jednoduchým způsobem. Můžete mít několik aplikací najednou

Představte si situaci: píšete zprávu, potřebujete mrknout do map, ověřit adresu v poznámkách a ještě zkontrolovat kalendář. Dosud jste museli rozepsanou zprávu opustit, přepnout do jiné aplikace, vrátit se zpět a znovu hledat, kde jste skončili. Android 17 tohle mění jedním gestem. Stačí dlouze podržet ikonu kompatibilní aplikace, zvolit možnost „Bubble“ a aplikace se otevře jako plovoucí okno přímo nad tím, co právě děláte. Nikam nepřecházíte. Hlavní aplikace zůstává v plné velikosti pod ní. Bublin můžete mít otevřených několik najednou a na skládacím telefonu je lze kombinovat i s rozdělenou obrazovkou. To je ten „geniálně jednoduchý způsob“: Google zkrátil multitasking z několika kroků na jeden pohyb prstem.
Co přesně App Bubbles umí a proč je to jiné než split-screen
Android multitasking nezačíná od nuly. Split-screen režim existuje od Androidu 7, obraz v obraze (PiP) zvládá přehrávat video v rohu displeje už roky. Jenže split-screen měl vždy jednu zásadní nevýhodu: pro jeho aktivaci jste museli vstoupit do přehledu posledních aplikací, vybrat jednu a následně druhou, přičemž obě zabraly část obrazovky. Pro rychlou odbočku, jako je odpověď na zprávu, opsání kódu z návodu nebo kontrola skóre zápasu, to může být zbytečně těžkopádné.
App Bubbles fungují jinak. Plovoucí okno se objeví nad aktuální aplikací, dá se přetáhnout kamkoli po displeji, sbalit a znovu otevřít z okraje obrazovky. Když otevřete více bublin, seskupí se do jednoho svazku, který nezabírá tolik místa. Google přitom split-screen neruší, obě funkce existují vedle sebe. Split-screen zůstává vhodnější pro delší práci ve dvou rovnocenných oknech, zatímco bubliny se hodí hlavně pro rychlé referenční úkoly.
Proč to přichází až teď
Nabízí se otázka: když je výsledné gesto tak prosté, proč ho Google nenabídl dřív? Odpověď leží v technickém podloží. Aby bublina fungovala s aplikací, musí její okno podporovat potřebné chování při změně velikosti a správně reagovat na zmenšené rozhraní. Roky mohli vývojáři některá omezení nastavit tak, že aplikace fungovala prakticky jen v režimu celé obrazovky. Android 17 v kombinaci se změnami zavedenými už v Androidu 16 tento přístup postupně omezuje. Na větších displejích je změna velikosti okna nově výchozím chováním pro aplikace splňující příslušné podmínky. Teprve díky tomu dává smysl nabídnout univerzální bublinu přímo z launcheru, nejen v podobě dřívějších bublin pro konverzace.
Starší „conversation bubbles“ totiž byly určené především pro zprávy a hovory. Nové App Bubbles toto omezení rozšiřují. Mapy, poznámky, kalkulačka, sportovní výsledky nebo videonávod vedle rozdělaného projektu – to všechno jsou scénáře, které Google na svém webu uvádí. Podle nás je právě tohle nejpodstatnější posun: z funkce zaměřené na komunikaci se stává obecnější nástroj pro práci s aplikacemi.
Kdy a na čem to bude fungovat v Česku
Stabilní Android 17 začal Google distribuovat na podporované Pixely 16. června 2026. Seznam zahrnuje modely od Pixelu 6 až po Pixel 10a, včetně Pixel Tabletu a skládacích Pixelů. V českém Google Storu jsou aktuálně v prodeji novější modely řady Pixel, které Android 17 podporují.
U Samsungu je situace přehledná u novinek:
- Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Fold8 – v české podpoře Samsungu jsou uvedeny s Androidem 17 a One UI 9.0 při uvedení na trh.
- Galaxy Z Flip8 – totéž, One UI 9.0 při uvedení.
- Řada Galaxy S26 – rollout One UI 9 na Galaxy S26 Ultra, S26+ a S26 odstartoval 16. září 2026, přičemž Samsung upozorňuje, že dostupnost se liší podle země a modelu.
Další značky, například Honor, OnePlus, Xiaomi, OPPO, realme nebo vivo, mají vlastní aktualizační plány a některé z nich také beta programy pro Android 17. Konkrétní termíny stabilních verzí se ale mohou lišit podle výrobce, modelu a trhu.
Co App Bubbles neřeší
Bylo by nefér tvrdit, že jde o bezchybnou revoluci. Kompatibilita závisí na tom, zda konkrétní aplikace správně podporuje změnu velikosti okna. Ne každá aplikace bude v bublině fungovat ideálně hned od prvního dne, zejména starší nebo úzce specializované aplikace mohou mít problémy s rozvržením v menším okně.
Na malém displeji běžného telefonu je větší počet současně otevřených bublin spíš teoretická možnost. Reálně budete pracovat s jednou rozbalenou bublinou, zatímco ostatní zůstanou sbalené ve svazku. Pro plnohodnotnou práci s více okny vedle sebe zůstává vhodnějším nástrojem tablet nebo skládací telefon. iPhone mimochodem nic přímo srovnatelného nenabízí; jeho Picture in Picture je určené pro podporovaný videoobsah a některé další scénáře, nikoli pro libovolnou aplikaci.
Co se týče dopadu na baterii, Google konkrétní čísla pro App Bubbles nezveřejnil. Více současně běžících aplikací samozřejmě může znamenat vyšší využití paměti a energie. Bublina není žádný magický trik, který by spotřebu odstranil. Jde především o pohodlnější způsob, jak mít aplikaci rychle po ruce, aniž byste museli opouštět právě používanou aplikaci.
Největší změna nakonec není technická. Je to změna návyku: místo „odejdi, najdi, vrať se“ stačí „podrž a pokračuj“. A právě jednoduchost tohoto gesta rozhodne o tom, jestli ho lidé skutečně začnou používat každý den.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman