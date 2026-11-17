Stačí silná vichřice nebo porucha v rozvodně a celá ulice je bez proudu. Lednička ztichne, wifi zhasne a telefon, přes který se ozvete rodině a sledujete zprávy, hlásí posledních pár procent. Přitom má spousta domácností v garáži nebo v dílně nabitý zdroj energie, na který si v takové chvíli málokdo vzpomene. Využije ho ale jen ten, kdo má aku nářadí jedné konkrétní značky.
Nabitý telefon poslouží jako rádio
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na portálu Krizport upozorňuje, že rozsáhlý výpadek proudu může trvat desítky hodin i několik dnů. Už v řádu hodin přitom může vypadávat mobilní signál a internet.
Hasiči radí mít doma zásoby aspoň na tři dny, svítilny s náhradními bateriemi a rádio na baterie. Rádio jde podle nich poslouchat i v telefonu, i proto se vyplatí mít mobil nabitý. Po návratu proudu doporučují dobít nejdřív mobily, svítilny a rádia a teprve potom zapínat náročné spotřebiče.
Baterie od vrtačky jako powerbanka
Poslouží akumulátor z aku nářadí DeWALT řady 18V XR nebo FLEXVOLT, třeba z vrtačky nebo brusky. Doplňkem je nabíjecí USB adaptér DeWALT DCB094K (DCB094K-QW) pro baterie XR 18V. Nasadí se na baterii a z ní pak napájí nebo nabíjí telefon či jiné zařízení s USB. Váží jen 0,11 kg.
Přečtěte si také: Našli jste na poli staré mince? Ohlaste je do druhého dne, za stříbrné denáry dal kraj nálezci i 2 miliony Adaptér si poradí s originálními bateriemi DeWALT řady 18V XR i FLEXVOLT, třeba z vrtačky nebo brusky. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Podle českého návodu se adaptér smí používat jen s originálními bateriemi DeWALT 18 V Li-Ion řady XR a FLEXVOLT. S akumulátory jiných značek hrozí přehřátí a prasknutí, proto je k němu nepřipojujte. Baterie v balení není, adaptér proto využijí hlavně majitelé nářadí DeWALT.
Kolik stojí a kde ho koupit
U autorizovaného prodejce DeWALT Praha stojí adaptér 2 586 Kč s DPH, cena platí k 17. listopadu 2026 a zboží je skladem. Objednáte ho v e-shopu autorizovaného prodejce DeWALT Praha, nabízí ho i řada dalších obchodů. Na srovnávači Heureka ho ke stejnému dni mělo 12 českých obchodů za 2 458 až 4 000 Kč. V sadě je adaptér, USB kabel, síťový napáječ a návod.
Na Heurece zatím hodnocení chybí. Na Galaxus.de má sada čtyři hodnocení s průměrem 4,5 z 5 a slovně se vyjádřili dva zákazníci. Jeden zákazník oceňuje, že z baterií udělá praktickou a odolnou powerbanku, ale vadí mu cena a rozměrná zástrčka. Druhý píše, že všechno funguje, jen ho překvapilo, jak velký je síťový adaptér.
Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře Dva porty a nabíjení oběma směry
Adaptér má dva výstupy, které se liší výkonem i směrem, kterým jimi energie proudí:
Port K čemu slouží Výkon USB-A jen nabíjení zařízení nejvýš 12 W (5 V / 2,4 A) USB-C nabíjení zařízení i baterie až 100 W
Přes obousměrný USB-C port jde baterii i dobít ze sítě. Evropská sada k tomu obsahuje napáječ s výkonem až 100 W, se kterým se baterie 18 V 5,0 Ah nabije zhruba za 65 minut. Taková baterie má jmenovitou energii 90 Wh, při nabíjení přes adaptér se z ní reálně využije méně.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli Adaptér má port USB-A pro nabíjení zařízení a obousměrný USB-C, v sadě je i kabel a síťový napáječ s výkonem až 100 W. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
S notebookem je to složitější. Ne každý počítač se zdířkou USB-C se přes ni dá i nabíjet, a když ano, musí si vystačit s výkonem, který adaptér dodá. Jestli váš notebook podporuje nabíjení přes USB-C Power Delivery, zjistíte v jeho technických údajích.
Pozor na mráz a vlhko
Před zimou se hodí znát několik pravidel z návodu:
Baterie se má nabíjet při teplotě od 4 do 40 °C. Když je příliš studená nebo horká, adaptér vypne USB výstupy a rozbliká žlutou kontrolku. Baterii z promrzlé garáže proto nejdřív nechte ohřát v bytě. Adaptér chraňte před deštěm, sněhem i jinou kapalinou a nepoužívejte ho ve vlhku ani u hořlavých kapalin a plynů. Po pádu nebo poškození ho už nepoužívejte. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály, a nenechávejte je s ním bez dozoru. Když adaptér nepotřebujete, sundejte ho z baterie, jinak hrozí její vybití.
Že se telefon opravdu nabíjí, poznáte jen podle jeho displeje, protože světýlka na adaptéru se rozsvítí, teprve když se dobíjí samotná baterie. Když baterie klesne příliš nízko, adaptér vypne ochrana proti hlubokému vybití. Znovu se zapne, když baterii aspoň na pět sekund vyjmete a nasadíte zpátky.
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Až budete doplňovat zásoby na zimu, přidejte k nim i jednu nabitou baterii z dílny a adaptér nechte ležet vedle ní.
Zdroje: https://service.dewalt.ie/i/DEWALT/GLOBALBOM/XJ/DCB094/1/Instruction_Manual/CS/DCB094k_A6_CZ_A6_190122.pdf, https://nabijecky-aku-naradi-originalni.heureka.cz/dewalt-dcb094k/, https://the-gadgeteer.com/?p=535150, https://www.krizport.cz/system/files/files/download/rady-pro-obcany-blackout_2025.pdf, https://www.krizport.cz/system/files/files/download/30-co-mit-doma-pro-preziti-1.pdf, https://www.galaxus.de/en/s2/product/ratings/dewalt-dcb094-tool-batteries-chargers-24542748, https://www.dewalt-praha.cz/dewalt-dcb094k-nabijeci-usb-adapter-pro-baterie-xr-18v