Rakovina prostaty bývá v začátku často bez příznaků. Později se mohou objevit změny při močení, krev, bolesti nebo potíže v intimním životě.
Rakovina prostaty patří mezi onemocnění, která mohou dlouhou dobu probíhat bez jasných příznaků. To je jeden z důvodů,
proč si jí člověk nemusí včas všimnout. Když se potíže objeví, často se nejprve týkají močení a mohou působit jako běžná součást stárnutí. Některé změny ale není dobré jen tak přejít. Zvlášť pokud přetrvávají, opakují se nebo se postupně zhoršují. První změny se mohou týkat močení
Jedním z nejčastějších signálů je změna způsobu močení, upozorňuje NZIP. Muž může mít problém vůbec začít, proud moči může být slabší nebo přerušovaný a někdy
přetrvává pocit, že se močový měchýř úplně nevyprázdnil. Objevovat se může také častější potřeba chodit na toaletu, především v noci. Odborníci ze serveru Healthline upozorňuje, že v raném stadiu rakovina prostaty většinou žádné nápadné příznaky nezpůsobuje a tyto potíže se objevují spíše tehdy, když nádor začne ovlivňovat okolí prostaty.
Česko bojuje s rychle šířící se nákazou vážného onemocnění: Lidé se mají naučit tyto klíčové příznaky
Mezi další možné projevy patří krev v moči nebo spermatu, bolest či pálení při močení a v některých případech také potíže s erekcí nebo bolestivá ejakulace. „
Mezi další příznaky může patřit erektilní dysfunkce či krev v moči,“ upozorňuje web CDC, který mezi další možné příznaky řadí také přetrvávající bolest zad, boků nebo pánve. Zároveň ale platí důležitá věc: žádný z těchto příznaků sám o sobě neznamená, že má člověk rakovinu, varuje EAU. Podobné potíže mohou mít řadu jiných příčin.
VIDEO
Zvláštní pozornost si zaslouží hlavně potíže, které se nelepší nebo se postupně zhoršují. Nevysvětlitelné hubnutí nebo přetrvávající bolesti v zádech, kyčlích či pánvi mohou být podle zdravotnických zdrojů spojeny i s pokročilejším onemocněním. Není ale důvod při každé změně okamžitě propadat panice. Zvětšená prostata, která je u mužů s přibývajícím věkem běžná, může způsobovat například slabší proud moči,
častější močení nebo potíže se začátkem močení a nejde o rakovinu. Je tedy nejlepší při přetrvávajících problémech nechat jejich příčinu posoudit lékařem. U rakoviny prostaty navíc platí, že v časných stadiích často žádné příznaky nejsou, takže význam může mít i individuálně doporučené vyšetření a sledování rizik. Na SvětěKreativity.cz jsme popsali i varovné příznaky, které mohou upozornit na rakovinu konečníku.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
CDC, Healthline, NZIP, EAU, YouTube Loono
Článek
Příznaky rakoviny prostaty, které by měl znát každý muž: První změny se mohou týkat močení pochází z webu Světkreativity.