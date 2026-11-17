Kristýna Frejová o sobě dala znovu vědět dost razantně. Tentokrát se neobracela jen na premiéra, ale také na lidi, kteří podle ní v rozhodující chvíli raději mlčí.
Herečka Kristýna Frejová se zařadila mezi známé osobnosti, které se veřejně postavily proti plánované změně financování České televize a Českého rozhlasu. Na Instagramu zveřejnila video, v němž si nebrala servítky a poslala premiérovi Andreji Babišovi pořádně ostrý vzkaz. Nezapomněla ani na ty, kteří podle ní zůstávají příliš potichu. Jak jsme si na In-Lifestyle všimli, její slova vyvolala mezi sledujícími výrazné reakce.
Babišovi připomněla hrdost a svědomí
Frejová ve videu nejprve vyjmenovala několik kroků vlády, které jí vadí. Kritizovala například dění kolem obrany a kybernetické bezpečnosti nebo zákaz armádě účastnit se cvičení NATO. „Není toho na vás už trochu moc? Na mě teda jo!“ začala svůj projev a následně pokračovala výčtem výhrad vůči vládním rozhodnutím.
Zásadní část jejího vystoupení se týkala veřejnoprávních médií. Herečka je přesvědčená, že změna jejich financování může ohrozit jejich nezávislost. „Aby na tyhle vaše kroky neměl kdo dohlížet, chystáte se zestátnit veřejnoprávní média. Takhle jednoduchá ta pravda je,“ vzkázala vládě. Premiérovi pak adresovala další ostrá slova: „Andreji Babiši, neustále se nás snažíte přesvědčit, že jsme křičící menšina… Češi ale disponují něčím, co vy postrádáte, a to je hrdost a svědomí.“
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Herečka na závěr obrátila pozornost také k lidem, kteří se k situaci veřejně nevyjadřují. Podle ní totiž to, že se někdo nevyjadřuje, znamená vlastně spoluvinu. Vyzvala proto všechny, kdo mají podobný názor, aby se přišli ukázat na Letnou, kde se v neděli konala demonstrace.
Její výrok o mlčení a spoluvině je ale možné vnímat spíš jako naléhavou výzvu než jako jednoznačný soud nad každým, kdo se veřejně neozývá. Ne každý, kdo se k politickému dění nevyjadřuje, s ním totiž automaticky souhlasí. Někdo nevyhledává veřejné akce nebo davy, jiný se obává reakcí okolí, nemá dostatek informací nebo třeba nepovažuje sociální sítě za místo, kde by měl své postoje prezentovat. Mlčení tak může mít mnoho podob a samo o sobě ještě nevypovídá o tom, na čí straně člověk stojí. Frejová se ale zřejmě snažila především vyburcovat ty, kteří její obavy sdílejí, aby nezůstávali jen u soukromého nesouhlasu a dali svůj postoj také veřejně najevo.
Fanoušci jí děkovali, ozvali se ale i odpůrci
Pod příspěvkem se rychle začaly objevovat komentáře. Mnozí sledující herečce vyjadřovali podporu a souhlas s jejím vystoupením. „Kristýno, velice trefné,“ napsala jedna z komentujících. Další přidávali potlesk, srdíčka a děkovali jí za otevřenost. „Moc děkuji za ta slova, děkuji,“ stálo v jednom z příspěvků. Někteří rovnou potvrzovali, že se na Letnou chystají.
Ne všichni ale její vystoupení přijali s nadšením. Objevily se také nesouhlasné reakce a výtky, že herečka podle jejich názoru situaci prezentuje jednostranně. Jeden z komentujících například zpochybnil její argumentaci ohledně kontroly České televize Nejvyšším kontrolním úřadem. Diskuse tak ukázala, že Frejová svým videem rozhodně nezůstala bez povšimnutí.
V neděli 15. listopadu se na pražské Letné uskutečnila demonstrace na podporu veřejnoprávních médií, kde Frejová nechyběla. Ta je dcerou známých herců Věry Galatíkové a Ladislava Freje. Sama herectví vystudovala na DAMU a diváci ji kromě divadelních prken mohli vidět také v seriálech Modrý kód, Rapl, Dáma a Král nebo ZOO.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Kristýna Frejová poslala Babišovi ostrý vzkaz. Zmínila i hrdost a svědomí, které prý premiér postrádá byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.