Ráno odhrnete závěs a po skle stékají kapky až do rohu parapetu. Mezi radami na internetu se v takové chvíli najde jedna nečekaně jednoduchá: postavte k oknu misku s rýží. Britští redaktoři to vyzkoušeli se stopkami v ruce a rýži potom zvážili. Trochu vody z místnosti rýže opravdu pobere, rosení ale sama nezastaví.
Odkud se na skle bere voda
V teplém vzduchu v pokoji je vodní pára, kterou nevidíme. Studené sklo na ni působí podobně jako sklenice ledové limonády v létě: vzduch, který se o ně otře, se ochladí, tolik páry už neudrží a přebytek na skle zůstane jako kapky. Okno bývá nejchladnější plochou v místnosti, proto voda končí právě na něm.
Nejčastěji se okna rosí od podzimu do jara, kdy je sklo vychlazené. Přispívají i těsná okna, protože bez řízeného větrání zůstává vlhkost v bytě.
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Páry přitom vzniká víc, než by člověk čekal. Podle německé spotřebitelské poradny Verbraucherzentrale NRW jí tříčlenná domácnost vypustí do vzduchu zhruba 6 až 12 litrů denně. Přidáváme ji dechem, vařením, sprchováním, sušením prádla i zaléváním květin.
Rýže umí vzít vodu ze vzduchu
Rada s miskou vychází z toho, že rýže je hygroskopická. Přijímá tedy vlhkost z okolního vzduchu a zkoumá se dokonce jako přírodní vysoušedlo do odvlhčovacích zařízení. Podobně se radí i sůl, ta ale začíná vodu znatelně přijímat až nad zhruba 74 až 75 % relativní vlhkosti při 20 °C, tedy ve vlhčím vzduchu, než jaký se v bytě doporučuje.
Redakce britského webu Homebuilding & Renovating v listopadu 2024 postavila v jednorázovém domácím pokusu hrnek rýže na kuchyňský parapet. Orosení ze skla zmizelo za 4 minuty a 58 sekund, asi o 10 minut dřív než bez rýže. Zrnka přitom ztěžkla o 32 gramů. Tomu, aby se okno vůbec zarosilo, ale rýže nezabránila.
Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře V domácím pokusu britských redaktorů rýže na parapetu pobrala 32 gramů vody a sklo osušila o chvilku dřív. Ilustrační foto.
V přepočtu vychází, že 32 gramů je méně než 1 % vody, kterou tříčlenná domácnost vyprodukuje za den. Je to jako vysoušet louži jedním papírovým kapesníkem. Rýže tak může sklo osušit o chvilku dřív, rosení ale nezastaví a větrání nenahradí.
Co u okna rosení zhoršuje
Teplo od topení musí ke sklu volně stoupat. Když radiátor shora zakrývá hluboká parapetní deska nebo když jsou před oknem stažené žaluzie či zatažené závěsy, sklo zůstane studené a rosí se víc.
Zalévané květiny přidávají do vzduchu další vlhkost a větrání nahradit nemohou. Když je ale redaktoři v pokusu z parapetu odnesli, rosení se znatelně nezměnilo. Ráno vodu ze skla i parapetu setřete, aby na površích nezůstávala dlouho. Stojatá voda škodí hlavně dřevěným rámům.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli Větrejte krátce a naplno
V zimě otevřete okna dokořán asi na 5 minut. Ložnici takto vyvětrejte aspoň dvakrát denně, koupelnu po každém použití.
„Ventilačka je v podstatě větrání k ničemu, kdy v podstatě akorát ztrácíme teplo,“ uvedl pro pořad Studio 6 České televize Bohumil Kotlík, vedoucí Oddělení hygieny ovzduší Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
SZÚ doporučuje udržovat relativní vlhkost optimálně mezi 45 a 55 % při teplotě vzduchu asi 20 až 22 °C. Kdy je čas větrat, ukáže vlhkoměr spolehlivěji než odhad podle oka.
Přečtěte si také: Starý mobil ze šuplíku ohlídá chatu přes zimu: Stačí aplikace AlfredCamera, telefon ale musí mít proud a teplo Kdy už jde o plíseň
Plíseň může růst už při vlhkosti zhruba 70 až 80 % přímo u chladné zdi, i když na ní žádné kapky nevidíte. Její spory jsou alergeny a mohou přispět k alergii včetně astmatu, častěji u dětí. Těkavé látky z plísní navíc dráždí oči a dýchací cesty. Při alergii nebo dýchacích obtížích se poraďte s lékařem, u rozsáhlé plísně také s odborníkem na stavby.
Plíseň se v rohu u okna může uchytit i tam, kde na zdi žádné kapky nejsou vidět. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odvlhčovač podle SZÚ řeší až následek. Když je v bytě vlhko trvale, hledejte zdroj. Může jím být:
tepelný most, zatékání, sušení prádla v bytě, špatná izolace.
Zdroje: https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/ovzdusi/plisne/problematika-plisni-stanovisko-szu/, https://szu.gov.cz/aktuality/bohumil-kotlik-pro-ct-v-zime-je-nejlepsi-vetrat-kratce-a-intenzivne/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/roseni-oken-jak-mu-zamezit-urcite-nepomohou-ani-stovky-rostlin-34367.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/sul-pro-boj-s-vlhkou-domacnosti-tenhle-napad-sice-funguje-ale-nezachrani-vas-33050.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-zamezit-roseni-oken-80180, https://www.iflscience.com/people-are-being-urged-to-put-bowls-of-salt-in-their-window-this-autumn-and-winter-but-does-it-work-80996, https://verbraucherzentrale.nrw/node/41646, https://www.cambridge.gov.uk/media/zk2m2ytg/managing-condensation-and-mould-in-your-home.pdf, https://www.nature.com/articles/s41598-025-00339-1, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-43, https://www.homebuilding.co.uk/advice/i-tested-out-three-window-condensation-hacks-to-see-if-any-of-them-work
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