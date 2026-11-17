Dne 4. listopadu 2026 oznámily společnosti Canon EMEA a Canon Medical Systems UK společně s organizací Coral Spawning International výsledky experimentu, který podle dostupných informací nemá v mořské biologii dosud doloženou obdobu. Nemocniční ultrazvukový systém Canon Aplio i700, běžně používaný k vyšetřování lidských pacientů, vědci využili ke skenování šesti druhů velkopolypových tvrdých korálů ponořených ve vodě. Na obrazovce se objevily struktury, jejichž zkoumání dosud vyžadovalo rozříznutí nebo rozdělení korálu. Šlo o vyvíjející se oocyty, tedy vajíčka ukrytá hluboko v tkáni polypů. Správnost nálezu ověřili na druhu Trachyphyllia geoffroyi. Ultrazvukové snímky porovnali s makrofotografiemi pořízenými po rozdělení kontrolního vzorku a výsledky se shodovaly. Proč je to důležité pro záchranu útesů? Vědci nyní mohou sledovat jednu chovnou kolonii opakovaně, aniž by ji museli poškodit nebo zničit. Díky tomu mohou přesněji odhadnout, kdy uvolní pohlavní buňky, a lépe načasovat celý proces rozmnožování a následné obnovy útesů.
Proč se korály dosud musely řezat
U řady druhů korálů nelze jejich reprodukční stav spolehlivě určit pouhým pozorováním zvenčí. Tradiční způsob, jak zjistit, zda je korál připravený k rozmnožování, spočíval v odebrání části kolonie, případně celé kolonie, jejím rozříznutí a následném hledání známek vývoje vajíček pod mikroskopem.
Odborná literatura popisuje například metody založené na mikroskopickém zkoumání řezů a histologii po odvápnění tkáně. Tyto postupy sice poskytují cenné informace, jsou však časově náročné a pro zkoumaný organismus nevratné. Canon výslovně uvádí, že u druhů zahrnutých do experimentu nebylo možné reprodukční stav spolehlivě určit bez fyzického rozdělení korálu.
Vznikal tak paradox: abyste zjistili, zda je kolonie připravená k rozmnožování, museli jste ji poškodit, nebo dokonce zničit. V programech obnovy útesů, kde má každá zdravá chovná kolonie velkou hodnotu, šlo o značně problematický kompromis.
Nemocniční přístroj, mořský pacient
Aplio i700 je pokročilý ultrazvukový systém, který nemocnice používají k vyšetřování měkkých tkání, cév nebo srdce. Princip fungování je stejný jako u běžného ultrazvuku: sonda vysílá zvukové vlny a následně zachycuje jejich odrazy od rozhraní různých struktur uvnitř těla.
Systém podporuje řadu vysokofrekvenčních sond s frekvencemi až 33 MHz. Vyšší frekvence umožňuje zobrazit jemnější detaily, ale zároveň proniká do menší hloubky. Nižší frekvence naopak proniká hlouběji, ovšem za cenu horšího rozlišení. Právě tato kombinace vlastností se ukázala jako důležitá při zkoumání korálů, jejichž reprodukční struktury se nacházejí těsně pod povrchem, ale jsou velmi drobné.
Podle zveřejněných materiálů šlo o standardní nemocniční hardware bez popsaných konstrukčních úprav pro použití pod vodou. Upraven byl především vyšetřovací protokol a způsob použití přístroje, nikoli jeho samotná konstrukce. Korály byly během testování plně ponořené ve vodě, což ultrazvukovému vyšetření nebrání. Voda je naopak dobrým prostředím pro šíření zvukových vln, zejména ve srovnání se vzduchem.
Zajímavé je také to, proč tým začal právě u velkopolypových tvrdých korálů (LPS). Canon vysvětluje, že jejich větší tělesné struktury byly pro první ultrazvukové testy nejvhodnější. Ve zveřejněných materiálech je podrobněji popsána validace na druhu Trachyphyllia geoffroyi. Kompletní seznam všech šesti testovaných druhů zatím není k dispozici.
Co to mění v záchraně útesů
Kontext je alarmující. Pouhé dva týdny před oznámením experimentu, 22. října 2026, zveřejnila IUCN první globální hodnocení rizik pro ekosystémy korálových útesů. Výsledek je znepokojivý: 96 % hodnocených mělkých útesů čelí v horizontu padesáti let kriticky vysokému riziku kolapsu. Ten by znamenal téměř úplný úbytek tvrdých korálů a proměnu komplexního ekosystému v prostředí, kterému dominují řasy, úlomky korálů a houby.
Podle NOAA přitom korálové útesy zajišťují potravu, chrání pobřeží před vlnami a poskytují obživu stovkám milionů lidí. Zároveň vytvářejí prostředí pro přibližně čtvrtinu všech mořských druhů ryb.
Organizace Coral Spawning International dlouhodobě upozorňuje, že jedním z největších problémů při obnově útesů je zajištění dostatečného množství životaschopných larev. Korály se rozmnožují pouze při přesném souběhu několika podmínek, mezi které patří teplota vody, fáze měsíčního cyklu a denní doba. Vhodné období pro tření navíc často trvá jen několik hodin. Pokud ho vědci propásnou, na další příležitost mohou čekat měsíce, někdy dokonce celý rok.
Ultrazvuk by mohl tento problém výrazně zmírnit. Umožňuje totiž:
- Opakovaně sledovat reprodukční zralost stejné kolonie, aniž by došlo k jejímu poškození.
- Přesněji odhadnout období tření díky propojení údajů o zralosti oocytů s pozorováním skutečného rozmnožování.
- Lépe načasovat sběr gamet, chov larev a jejich následné vysazování na poškozené útesy.
- Podpořit selektivní šlechtění odolnějších korálů, protože cenné chovné kolonie není nutné kvůli diagnostice ničit.
Jde o praktický nástroj, který by mohl výrazně zlepšit efektivitu reprodukčních programů. Je ale důležité zdůraznit, co neřeší: samotnou příčinu krize. IUCN výslovně upozorňuje, že bez snižování emisí skleníkových plynů, ochrany rybích populací a omezení dalších lokálních negativních vlivů korálové útesy nepřežijí. Ultrazvuk může zefektivnit jejich obnovu, ale sám o sobě oceán neochladí.
Česká stopa a co bude dál
Ultrazvukový systém Aplio i700 není v Česku neznámý. Podle registru smluv ho využívá například Fakultní nemocnice Ostrava.
Pokročilými zobrazovacími metodami se při výzkumu korálů zabývají také vědci v Brně. CEITEC tam rozvíjí projekt využívající technologii in-vivo 4D microCT ke sledování biomineralizace a vývoje kostry živých korálů. Výzkum souvisí také se studiem jejich odolnosti vůči oteplování a okyselování oceánů. Česká infrastruktura Czech-BioImaging sdružuje šestnáct špičkových zobrazovacích pracovišť.
Přímé zapojení českého týmu do projektu společností Canon a Coral Spawning International zatím není veřejně doloženo. Technické zázemí pro podobný výzkum však v Česku existuje.
Nejbližší praktické využití ultrazvukové metody se plánuje na Seychelách. Canon tam od června 2025 spolupracuje s organizacemi Nature Seychelles a Coral Spawning International na obnově korálových útesů v rámci zařízení ARC na ostrově Praslin. V listopadu 2025 tam proběhlo první zdokumentované řízené tření korálů mimo jejich přirozené prostředí.
Po zveřejnění výsledků ultrazvukového pilotního testu Canon oznámil také šestiměsíční fázi sledování. Přesný harmonogram širšího a pravidelného nasazení metody zatím zveřejněn nebyl.
Proč se Canon zabývá korály
Spojení výrobce fotoaparátů s mořskou biologií může na první pohled působit překvapivě. Canon však už dávno není jen výrobcem fotoaparátů a objektivů. Jeho divize Canon Medical Systems vyrábí ultrazvukové přístroje, CT a MRI systémy, které využívají nemocnice po celém světě.
Zapojení do výzkumu korálů navazuje na iniciativu World Unseen a projekt Coral Matchmaking. Canon v rámci seychelského programu poskytl zobrazovací techniku a financoval laboratoř určenou pro řízené rozmnožování korálů. Ultrazvukový experiment je dalším logickým krokem: společnost využila své zkušenosti se zobrazovacími technologiemi a vyzkoušela je v prostředí, kde se dosud podobný postup běžně nepoužíval – při zkoumání vnitřních struktur živých korálů pod vodou.
Jediný nemocniční přístroj přiložený ke korálu samozřejmě nezvrátí hrozbu kolapsu korálových útesů. Může ale zásadně změnit způsob, jakým vědci sledují jejich rozmnožování. Poprvé tak mohou opakovaně nahlížet do reprodukčních procesů živé kolonie, aniž by ji museli zničit. Z jednorázového destruktivního vzorku se díky tomu stává zdroj informací, který lze sledovat v čase. V záchranných programech, kde záleží na každé zdravé kolonii, může jít o významný posun.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík