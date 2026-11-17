Česká vytrvalkyně Moira Stewartová absolvovala první závod po čtrnáctiměsíční přestávce, kterou způsobily zdravotní problémy s nohou. V nedělním silničním běhu na deset kilometrů v londýnském Fulhamu doběhla pátá za 33 minut a 50 sekund. Od svého osobního maxima na této trati ji dělila minuta a 21 sekund, přesto je start důležitým krokem v návratu do soutěžního režimu.
Jednatřicetiletá atletka naposledy závodila na mistrovství světa v Tokiu v září 2025. Tehdejší maraton kvůli zdravotním obtížím nedokončila a následné problémy ji připravily o letošní hlavní sezonu. Dlouhá pauza znamenala, že nemohla pokračovat v obvyklém závodním programu ani průběžně porovnávat výkony se soupeřkami. Londýnská desítka tak představovala spíše kontrolu návratu než pokus o rekord.
K výsledku přistupuje střízlivě
Stewartová po doběhu připustila, že čas neodpovídá jejím dřívějším možnostem. Zároveň jej ale označila za realistický obraz toho, jak se na běžkyni projevil dlouhý výpadek. Nehodnotila proto závod jako mimořádný úspěch ani jako nepovedený návrat. Důležité pro ni bylo zvládnout celou trať a získat další informace pro pokračování přípravy.
Samotný závod podle ní nabídl dobrou konkurenci a příjemnou atmosféru. Výhrady měla především k technickému charakteru trati, na které bylo hodně zatáček a zpomalovacích prvků. Pro vytrvalkyni zvyklou na rychlé závody mohou podobné úseky znesnadnit udržování pravidelného tempa. Celková ztráta na osobní rekord proto není jediným údajem, podle kterého lze současnou kondici posuzovat.
Rekordy má na několika tratích
Stewartová drží české rekordy v maratonu, půlmaratonu i na dráhových tratích 5000 a 10 000 metrů. Její sportovní profil tak stojí na kombinaci tempa a vysoké vytrvalosti. Návrat na kratší silniční vzdálenost jí umožnil absolvovat soutěžní test, aniž by musela hned podstoupit náročnou zátěž celého maratonu. To ovšem samo o sobě neznamená, že už je připravena na bezprostřední návrat ke všem dřívějším cílům.
Londýnský běh vyhrála Kanaďanka Gabriela Debuesová-Staffordová časem 31:54. Stewartovou tak od vítězky dělily necelé dvě minuty. Pro další postup budou podstatné především zdravotní reakce na závodní zatížení, návaznost tréninku a schopnost zvyšovat intenzitu. Žádný konkrétní termín dalšího maratonu zatím v dostupném vyjádření neoznámila.