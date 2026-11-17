Prosincový termín výplaty důchodu se některým seniorům posune kvůli kalendáři. Hned v lednu pak penze čeká valorizace a možná i příspěvek 2 000 korun.
Prosincová výplata důchodu může některým seniorům dorazit v jiný den, než na jaký jsou běžně zvyklí. Důvodem jsou tentokrát kalendář a pravidla pro vyplácení penzí. Změna se týká pouze dvou termínů,
většina důchodců proto žádný rozdíl nepocítí. Přesto může několikadenní posun před Vánoci hrát roli při plánování nákupů a dalších výdajů. Hned v lednu pak přijde další změna, tentokrát v podobě pravidelné valorizace. V prosinci se posunou jen dva výplatní termíny
Od dubna 2025 se důchody vyplácejí pouze v sedmi termínech, vždy v sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci, uvádí ČSSZ. Dřív přitom existovalo až 13 výplatních termínů. Toto pravidlo se projeví také letos v prosinci. Senioři, kteří mají běžný termín výplaty 6. dne v měsíci,
dostanou peníze až 7. prosince, protože šestý den připadne na neděli. Naopak lidé s termínem 12. prosince se mohou těšit na peníze o den dříve, konkrétně už v pátek 11. prosince. Ostatní termíny zůstanou beze změny. Důležité je také to, že všechny řádné prosincové důchody mají být vyplaceny ještě před Vánoci.
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Nejde tedy o nové krácení ani o změnu výše důchodu. Termín se upravuje podle toho, na jaký den v týdnu konkrétní výplatní datum připadne. Pro člověka, který má penzi naplánovanou například na
nákup potravin nebo vánoční dárky, ale může být i jeden den znát. Systém sedmi termínů přitom platí už od loňského dubna, takže by se nemělo jednat o žádnou mimořádnou změnu zavedenou pouze kvůli letošním Vánocům. Kdo si není jistý, kdy přesně penzi očekávat, měl by vycházet ze svého přiděleného výplatního termínu a zohlednit případný posun podle kalendáře.
Fotografie: Magnific
Ještě důležitější změna čeká důchodce v lednu 2027. Základní výměra penzí se zvýší o 270 korun. Zároveň se počítá s jednorázovým příspěvkem 2 000 korun, který má kompenzovat relativně nízké pravidelné zvýšení. Jeho vyplacení ale zatím není definitivně jisté,
protože musí projít celým legislativním procesem. Pokud by zákon začal platit až v lednu 2027, ministerstvo práce předpokládá vyplacení příspěvku v březnu. „ Při účinnosti zákona v lednu 2027 předpokládáme výplatu v měsíci březnu 2027,“ uvedl TN mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma retro.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČSSZ, TN
Článek
Důchodcům se v prosinci změní termín penze. Některým peníze přijdou dřív pochází z webu Světkreativity.