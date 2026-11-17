Chris Weidman vydržel proti Khamzatu Chimaevovi déle než většina jeho soupeřů. V praxi to znamenalo, že se dožil druhé periody. Trvala třináct sekund. Chimaev dotáhl skóre na 10:0, zápas skončil technickou převahou a vítěz si nechal zavázat pás kolem pasu. Jenže ten pás nemá s UFC nic společného a bývalý šampion střední váhy se k němu nepřipletl náhodou. Redakce MMAmag otevřela oficiální výsledky pořádající organizace i původní oznámení zápasu a našla v nich dvě věci, které se spolu nescházejí.
Chimaev vzal legendu na žíněnku a účet skončil hodně rychle
Turnaj RAF Abu Dhabi se konal 14. listopadu 2026 v aréně na ostrově Yas. Real American Freestyle je profesionální zápasnická organizace, která staví karty jako bojové galavečery a bere na ně jména z MMA; podle Emirates News Agency šlo o její první akci na Blízkém východě.
Khamzat Chimaev, 32letý bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 15-1, v hlavním zápase narazil na Chrise Weidmana, 42letého bojovníka polotěžké váhy s bilancí 16-8, bývalého šampiona UFC, který 6. července 2013 na UFC 162 ukončil knockoutem ve 2. kole vládu Andersona Silvy. V oficiálním výsledku stojí první perioda 5:0, druhá 5:0 a konec v čase 0:13. Celkem 10:0 a crossover titul v polotěžké váze.
Když redakce MMAmag sečetla všech pět Chimaevových startů z výsledkových stránek organizace, vyšlo číslo, které o jeho dominanci říká víc než jakýkoli sestřih.
Pět soupeřů, jedna skrumáž bodů a skóre, které vypadá jako chyba
V RAF má Chimaev bilanci 5-0. Za všech pět startů dohromady povolil soupeřům čtyři body a tři zápasy ukončil už v první periodě. Weidman je teprve druhý, kdo ho dotlačil do té druhé. Žádná statistická databáze tahle čísla nevede, musela se spočítat ručně z jednotlivých výsledků.
|Soupeř
|Skóre Chimaeva
|Konec zápasu
|Chris Weidman
|10:0
|2. perioda
|Robbie Lawler
|11:0
|1. perioda
|Gilbert Burns
|15:4
|2. perioda
|Tyron Woodley
|0:0, pád
|1. perioda
|Dillon Danis
|10:0, pád
|1. perioda
U Woodleyho výsledkový index uvádí jen pád, skóre 0:0 pochází ze sekce s Chimaevovou formou. A soupeř, který měl na plakátu stát původně, v tabulce chybí úplně.
Na plakátu měl stát Covington a Chimaev má jasno, proč tam nestál
Redakce MMAmag porovnala oznámení, které Emirates News Agency zveřejnila 29. září 2026, s finální výsledkovou stránkou organizace. V oznámení stojí Chimaev proti Colbymu Covingtonovi, 38letému americkému bojovníkovi welterové váhy s bilancí 17-5, a titul se jmenuje cruiserweight. Ve výsledku je Weidman a polotěžká váha.
Covington odstoupil v týdnu zápasu. Podle Aletihad News Center kvůli nezveřejněnému zranění. Chimaev to na síti X shodil jednou větou: „Colby nepřijde, bojí se“. Výrok se šířil přes zmíněný emirátský web 10. listopadu 2026. Weidman přitom nespadl z nebe: 30. května 2026 na turnaji RAF 09 prohrál právě s Covingtonem 4:5 na rozhodnutí.
Zatímco Chimaev sbírá pásy na žíněnce, jeho titulová cesta v UFC stojí kvůli dvěma lidem, se kterými nemá ani jeden domluvený zápas.
Pás kolem pasu má, zápas v UFC pořád nikde
ANALÝZA V oficiálním rankingu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla 16. listopadu 2026 ve znění aktualizovaném 10. listopadu, drží titul střední váhy Sean Strickland, Chimaev je jednička divize a Nassourdine Imavov trojka. Chimaev naposledy nastoupil v kleci 9. května 2026 na UFC 328, kdy se Stricklandem prohrál rozděleným rozhodnutím a o pás přišel. Stopku nemá, oficiální profil UFC ho vede jako aktivního zápasníka. Jen nemá oznámený další zápas.
Důvody leží mimo něj. Strickland podle MMA Fighting napsal 9. října 2026: „Nebudu zápasit ani podepisovat žádnou smlouvu, dokud tohle nevyřeším“. Šlo o spor o peníze. Imavov má podle Sherdogu pět výher v řadě, naposledy 6. září 2025 nad Caiem Borralhem, a sám tvrdil, že mu UFC slíbila další titulovou šanci. Dokud se fronta nerozhýbe, je žíněnka jediné místo, kde je Chimaev vidět, a pro RAF nejlevnější hvězda, jakou může mít. Dveře do klece se zatím neotevřely. Žíněnka je otevřená pořád.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková