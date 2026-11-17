Dům známý jako Engel House navrhlo architektonické studio
CMC architects. Na projektu pracovali architekti Vít Máslo a David R. Chisholm. Stavba byla dokončena v roce 2017 a její architektura vychází z podoby tradičních venkovských domů. Typickým prvkem je sedlová střecha a dřevem obložený štít. Zvenčí tak dům nepůsobí nijak okázale a přirozeně zapadá do okolní zástavby.
Uvnitř je však všechno mnohem současnější. Prostor je otevřený, propojený a díky velkým oknům do něj proudí dostatek denního světla. Výrazným prvkem je galerie, která propojuje jednotlivá podlaží. Součástí domu je také bazén. Obytná plocha činí přibližně 346 metrů čtverečních, pozemek má rozlohu zhruba 2163 metrů čtverečních.
Engel House | Zdroj: Česká cena za architekturu Česká nominace nevyšla, mezinárodní cenu ale získal
Engel House se dostal do povědomí veřejnosti díky architektonickým oceněním. V roce 2018
byl nominován na Českou cenu za architekturu. Do výběru se tehdy dostalo 33 staveb ze 145 přihlášených projektů. Bartoškův dům se však mezi osm finalistů neprobojoval a hlavní cenu nezískal.
O rok později ale uspěl v zahraničí. V roce 2019 získal
BIG SEE Architecture Award v kategorii obytných staveb. Tentokrát nešlo pouze o nominaci, ale o skutečné vítězství v mezinárodní architektonické soutěži.
Na domě je zajímavé především to, že se nesnaží přehlušit okolní krajinu. Jeho tvar vychází z dobře známé podoby venkovského stavení, moderní architektura se naplno projeví až uvnitř. Velké prosklené plochy propojují obytné místnosti se zahradou a okolím, zatímco tradiční silueta stavby pomáhá zachovat její nenápadný charakter.
Engel House tak není jen velkou rekreační nemovitostí s bazénem a rozlehlým pozemkem. Je také ukázkou toho, jak lze současný komfort spojit s architekturou, která respektuje místo, kde stojí. Mezinárodní ocenění z roku 2019 potvrzuje, že tento přístup zaujal i odborníky mimo Českou republiku.
Engel house - interiér | Zdroj: Česká cena za architekturu Bartoška měl v oblibě také pražské bydlení
Andělská Hora ale nebyla jediným místem, kde měl Jiří Bartoška svůj domov. S manželkou Andreou dlouhá léta žil v bytě
v pražské Maiselově ulici na Starém Městě v Praze. Ten je spojený rovněž se slavným hercem Oldřichem Novým, který v domě bydlel před Bartoškovými. Právě v tomto pražském bytě herec 8. května 2025 zemřel obklopený rodinou.
Bartoška navíc patřil k lidem, kteří rádi investovali do nemovitostí. Podle médií pořizoval byty nejen v Praze, ale myslel také na své děti. Po jeho smrti se rodina dohodla na rozdělení pozůstalosti. Manželce Andree připadl byt v Maiselově ulici a dům v Andělské Hoře, dcera Kateřina získala mezonetový byt v pražském Karlíně a syn Janek apartmán v Krkonoších, který herec pořídil v roce 2024.
Zdroje článku:
idnes.cz, ceskacenazaarchitekturu.cz, bigsee.eu, nespechej.cz
Autor článku:
Anna Marková