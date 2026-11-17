Záchranář Vláďa shání peníze na defibrilátor pro záchranu životů i mimo službu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Záchranář Vláďa shání peníze na defibrilátor pro záchranu životů i mimo službuZdroj: Archiv Vladimíra Gudas Sýse
Článek byl publikován 17.11.2026 05:40
Středně těžké poranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v pondělí před polednem v katastru...
Dopravní podnik v Liberci (DPMLJ) dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy, kdy vozidlo MHD...
Na silnici I/9 u Svoru na Českolipsku bouralo v noci osobní auto, které ze zatím neznámých důvodů vyjelo ze...
Nový pracovní týden bude podle předpovědi meteorologů spíše deštivý, ve vyšších polohách se pak objeví...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →