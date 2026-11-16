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Maggie Gyllenhaal přestala čekat, až jí Hollywood dá dobrou roli. Začala si psát a režírovat vlastní

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Desítky let byla známá jako herečka, která umí komplikované ženy. Pak si sedla za kameru a zjistila, že může rozhodovat i o tom, jaké ženy budou na plátně vůbec existovat. Kariérní obrat Maggie Gyllenhaal není pohádka o tom, že stačí věřit. Je zajímavější: je o chvíli, kdy přestaneš čekat na svolení.
Maggie Gyllenhaal přestala čekat, až jí Hollywood dá dobrou roli. Začala si psát a režírovat vlastní

Maggie Gyllenhaal přestala čekat, až jí Hollywood dá dobrou roli. Začala si psát a režírovat vlastní

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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