Obyčejný perník může chutnat neobyčejně: Stačí správná kombinace kakaa a voňavého perníkového koření
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Fotografie k perníkuZdroj: Foto: Cooky.cz, Když se řekne perník, není to žádná nuda: Jednoduchá buchta s kořením, kakaem a vůní, co přitáhne půl domu
Článek byl publikován 17.11.2026 06:05
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