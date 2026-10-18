Šestá změna jízdních řádů za tři měsíce. Krajské autobusy jezdí zase jinak

Šestá změna jízdních řádů za tři měsíce. Krajské autobusy jezdí zase jinakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šestá změna jízdních řádů za tři měsíce. Krajské autobusy jezdí zase jinakZdroj: IDESKA
Článek byl publikován 18.10.2026 16:02
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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