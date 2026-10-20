Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Z českých lékáren mizí důležitý lék. Kontrola u něj odhalila problém, týká se dvou šarží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z českých lékáren a zdravotnických zařízení se stahují dvě šarže léku určeného k léčbě depresivních onemocnění. Kontrola odhalila nedostatky v jeho kvalitě, konkrétně v tom, jak se z tablet uvolňuje léčivá látka. Opatření se týká přípravku Bupropion Neuraxpharm v síle 300 miligramů. Pacienti, kteří mají lék doma, jej však podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nemusí vracet.
Z českých lékáren mizí důležitý lék. Kontrola u něj odhalila problém, týká se dvou šarží

Z českých lékáren mizí důležitý lék. Kontrola u něj odhalila problém, týká se dvou šarží

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:46

Reklama
Další články z Trendy svět
Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů
Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů
Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají
Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

Neobvyklý incident zažili v neděli 18. října cestující německého vysokorychlostního vlaku, který mířil z...

Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila
Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila

Tragicky skončila návštěva jedné z nejznámějších architektonických památek ve Spojených státech....

Cestujícímu během letu do Itálie začala hořet powerbanka v kapse. Letadlo se muselo vrátit, muž skončil v nemocnici
Cestujícímu během letu do Itálie začala hořet powerbanka v kapse. Letadlo se muselo vrátit, muž skončil v nemocnici

Nepříjemné chvíle zažili cestující na palubě letadla společnosti British Airways, které ve čtvrtek 15....

Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna
Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna

Českou republiku čeká týden plný teplotních výkyvů. Zatímco jeho začátek přinese chladná rána a místy i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.