WhatsApp může v telefonu zabírat klidně 60 GB, přitom zbytečně. Uvolněte místo bez mazání chatů

Šedesát gigabajtů zní jako přehánění, ale při dlouhodobém používání WhatsAppu to není nic neobvyklého. Aplikace sama nemá pevně stanovený strop pro množství lokálních médií a postupně se v ní hromadí fotky, videa, dokumenty, hlasové zprávy a především soubory, které vám někdo pošle nebo přepošle a které se automaticky stáhnou. Roky se to nabaluje a nikdo vás nemusí upozornit, dokud telefon nezačne hlásit nedostatek místa. Klíčové je, že tenhle balast má s textovými konverzacemi společného jen málo. Ty obvykle zabírají zlomek místa. Nejvíc prostoru zabírají právě média a WhatsApp má přímo v sobě nástroj, kterým je můžete vyčistit, aniž byste museli mazat celé chaty.
Proč WhatsApp tiše bobtná
Na Androidu je ve výchozím nastavení zapnutá takzvaná viditelnost médií. Fotky a videa, které vám někdo pošle, se mohou automaticky stáhnout do telefonu a zároveň se zobrazovat v systémové galerii. Neznamená to ale, že vzniknou dvě fyzické kopie stejného souboru. WhatsApp si média ukládá do svého úložiště a systémová galerie k nim může získat přístup a zobrazit je. Na iPhonu funguje podobný mechanismus přes volbu „Save to Photos“.
K tomu přičtěte skupinové konverzace plné memů, videí z dovolených a přeposlaných článků. Ty dokážou za rok nashromáždit gigabajty dat, o kterých nemusíte mít přehled. WhatsApp navíc označuje některé soubory jako „přeposlané mnohokrát“, takže i dlouhé řetězce přeposílaných médií mohou přispívat k rychlému růstu obsazeného prostoru.
Oficiální nápověda WhatsAppu navíc upozorňuje, že číslo zobrazené ve Správě úložiště se může lišit od toho, co ukazuje systém telefonu. Důvodem je mimo jiné odlišný způsob, jakým WhatsApp a samotný operační systém započítávají data aplikace, například její cache a další soubory.
Kde najdete Správu úložiště a jak ji použít
Postup je na obou platformách velmi podobný:
- Android: tři tečky vpravo nahoře → Nastavení → Úložiště a data → Správa úložiště
- iPhone: Nastavení → Úložiště a data → Správa úložiště
Nahoře uvidíte celkovou velikost dat, která WhatsApp eviduje. Pod ní aplikace nabízí několik kategorií k rychlému úklidu:
- Velké soubory – soubory větší než 5 MB, seřazené od největšího
- Přeposlané mnohokrát – média, která byla opakovaně přeposílána
- Konkrétní chaty – seřazené podle toho, kolik místa jejich média zabírají
Můžete mazat po jednotlivých položkách, po médiích v konkrétním chatu nebo hromadně. A tady je to podstatné: když smažete média přes Správu úložiště, nemusíte mazat samotnou textovou konverzaci. Zprávy, jména a data zůstanou na místě. Zmizí jen fotky, videa a dokumenty, které jste vybrali.
WhatsApp tuto funkci aktivně komunikoval na svém blogu v březnu 2026 a výslovně uvedl, že lze vyčistit mediální soubory, aniž byste museli odstranit historii chatu.
Na co si dát pozor, než začnete mazat
Jedno varování: pokud fotku nebo video máte uložené jen ve WhatsAppu a nikde jinde, smazáním o ně můžete definitivně přijít. Proto má smysl před velkým úklidem udělat tři věci:
- Vytvořte zálohu – na Androidu do Google Drive, na iPhonu do iCloudu. Pamatujte, že WhatsApp pracuje se zálohou jako s aktuální kopií historie, takže nová záloha může nahradit předchozí stav.
- Ověřte, co už máte v galerii – na iPhonu zkontrolujte nastavení „Save to Photos“ u důležitých chatů, na Androidu se podívejte do složky WhatsApp Media.
- Procházejte ručně – nemažte naslepo celé chaty. Správa úložiště umožňuje prohlížet jednotlivé položky a hvězdičkou označené soubory lze z hromadného mazání vyloučit.
Důležitý detail: mazání přes systémový správce souborů místo přes WhatsApp může způsobit, že se vám ve chatu zobrazí rozmazané nebo nedostupné náhledy. Aplikace totiž soubor na úložišti nenajde, ale zpráva v konverzaci zůstane. Proto je bezpečnější uklízet média přímo ze Správy úložiště WhatsAppu.
Jak zabránit, aby se to opakovalo
Samotný úklid je půlka práce. Druhá je zastavit nekontrolované hromadění do budoucna. V nastavení Úložiště a data najdete volbu automatického stahování médií. Na iPhonu lze vybrat, zda se mají fotky, videa, audio a dokumenty automaticky stahovat přes mobilní data, Wi-Fi, nebo vůbec. Na Androidu je struktura obdobná.
Podle nás nejrozumnější nastavení: automatické stahování videí vypnout úplně a u fotek ho omezit alespoň na Wi-Fi. Skupinové konverzace, kde létají desítky souborů denně, si zaslouží také vypnuté ukládání médií do galerie, ať vám nezaplevelují její obsah.
Na iPhonu navíc stojí za to zkontrolovat velikost WhatsAppu přímo v systému: Nastavení → Obecné → Úložiště iPhonu. Na Androidu poslouží třeba Files by Google v sekci Aplikace. U telefonů Samsung hledejte v Device care → Úložiště, u Xiaomi počítejte s tím, že část dat může systém řadit do kategorie „Ostatní“ a ruční mazání neznámých souborů proto není dobrý nápad.
Pět minut ve Správě úložiště dokáže uvolnit víc místa než odinstalování tří her. A pokud budete mazat jen nepotřebná média, nemusíte kvůli tomu přijít o své konverzace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman