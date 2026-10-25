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Vydavatelé Rihanny žalují Prahu sobě kvůli písni v předvolebnímu klipu

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Politické hnutí Praha sobě čeká soudní spor kvůli předvolebnímu videoklipu inspirovanému skladbou Diamonds americké zpěvačky Rihanny. Podle hudebních vydavatelů hnutí neoprávněně využilo části chráněného díla.
Vydavatelé Rihanny žalují Prahu sobě kvůli písni v předvolebnímu klipu

Vydavatelé Rihanny žalují Prahu sobě kvůli písni v předvolebnímu klipu

Zdroj: Facebook Adama Scheinherra
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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