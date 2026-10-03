VOD tipy: Novinka Jana Svěráka, robotická společnice i literární klasika

Tentokrát si na streamovacích službách přijdou na své zejména fanoušci českých filmů. Netflix ovšem zároveň vydal jeden z nejambicióznějších seriálů podzimu a Disney+ přišlo se zlobivou robotkou. I tento víkend je zkrátka na streamu z čeho vybírat.
Nový film klasika Paola Sorrentina vypráví příběh italského prezidenta, který na konci svého mandátu čelí svým nejtěžším rozhodnutím. Na stole před ním leží zákon o eutanazii a dva návrhy na udělení milosti. Prezident se zároveň vyrovnává se ztrátou své manželky, která před ním možná skrývala tajemství, a jeho okolí poznává, že hlava státu možná není tak silná, jak se snaží tvářit.
Na Netflix dorazila ambiciózní adaptace slavného románu Johna Steinbecka s Florence Pugh v hlavní roli. Do života bratrů Traskových vstoupí tajemná Cathy, která není tím, kým se na první pohled zdá, a rozdmýchá mezi muži tragický konflikt. Její kruté činy pak ovlivní nejen bratry, ale také následující generace.
Novinka Jana Svěráka nabízí komorní příběh, jenž se většinu času odehrává pouze na lodi uprostřed moře. Budeme v ní sledovat pětici starých přátel v čele s Oldřichem Kaiserem či Petrem Kostkou, kteří chtějí i v pokročilém věku naplno žít a vezmou proto život do svých rukou. Očekávejte melancholickou komedii s hořkosladkým nádechem a hereckými esy.
Snímek plný sprostých slov vypráví příběh Johna Davidsona, muže, který od puberty trpí Tourettovým syndromem. Líbivý počin míchající humorné i vážné situace sleduje jeho život, kdy je kvůli svým samovolným tikům a vykřikování slov neprávem odsuzován jak okolím, tak svými blízkými. Davidson se ale i s těžkým handicapem snaží zařadit do běžného života a otevřít ostatním lidem oči.
Na Disney+ dorazil spin-off akčního hororu M3GAN, který tentokrát nabídne trochu jinak zlobící umělou inteligenci. SOULM8TE je totiž novým prototypem robotické společnice, jenž má svému majiteli splnit všechna přání. Splněný sen každého muže se však zvrtne ve chvíli, kdy se robotka zamiluje do svého majitele více, než je zdrávo.
České drama Tanec s medvědem se zabývá velmi silným tématem. Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek zde ztvárňují pár čekající svého prvního potomka. Radostná zpráva se však změní v psychické peklo ve chvíli, kdy je jim řečeno, že jejich dítě bude s největší pravděpodobností trpět Downovým syndromem. Dvojice má poslední týdny na to, aby se rozmyslela, zda si dítě nechat, nebo jít na interrupci. Volba je však pro hlavní hrdinku stále těžší.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Disney+, DAFilms, Magenta TV