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VOD tipy: Novinka Jana Svěráka, robotická společnice i literární klasika

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Tentokrát si na streamovacích službách přijdou na své zejména fanoušci českých filmů. Netflix ovšem zároveň vydal jeden z nejambicióznějších seriálů podzimu a Disney+ přišlo se zlobivou robotkou. I tento víkend je zkrátka na streamu z čeho vybírat.
VOD tipy: Novinka Jana Svěráka, robotická společnice i literární klasika

VOD tipy: Novinka Jana Svěráka, robotická společnice i literární klasika

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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