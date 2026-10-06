Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vlastní semínka: usnadněte si sběr i těch nejmenších semínek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud máte doma rostliny, například bylinky, které vám vykvetly, nyní je ten správný čas na sběr semínek. U některých rostlinek to ale nemusí být příliš jednoduché, protože mají příliš drobná semínka. Oddělit je od ostatních částí rostliny je proto často práce jak pro Popelku. Vyzkoušejte proto některé tipy, které vám s touto prací pomohou.
Semínka

Semínka

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:30

Reklama
Další články z Naše zahrada
Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci
Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci
Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování
Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování

Sklidili jste cibuli, česnek či brambory? Víte, že tímto práce zdaleka nekončí. Právě způsob uskladnění...

Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc
Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc

Odkvetly vám mečíky a listy jim začínají žloutnout? Pak je nejvyšší čas myslet na jejich hlízy. Mečíky naše...

Zelené natě nemusí do kompostu: Využijte je na pesto i do vývaru
Zelené natě nemusí do kompostu: Využijte je na pesto i do vývaru

Podzimní sklizeň zeleniny s sebou přináší nejen plné košíky, ale také spoustu zelených natí. Mrkvová,...

Příští rok budou borůvky plné plodů. Pohnojte je lógrem a chlebem
Příští rok budou borůvky plné plodů. Pohnojte je lógrem a chlebem

Také pěstujete na své zahradě borůvky? Potom mi dáte za pravdu, že bez správné péče si o keřích plných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.