Vlastní semínka: usnadněte si sběr i těch nejmenších semínek

Pokud máte doma rostliny, například bylinky, které vám vykvetly, nyní je ten správný čas na sběr semínek. U některých rostlinek to ale nemusí být příliš jednoduché, protože mají příliš drobná semínka. Oddělit je od ostatních částí rostliny je proto často práce jak pro Popelku. Vyzkoušejte proto některé tipy, které vám s touto prací pomohou.
Malá semínka, velká radost
Zejména u bylinek, jako je bazalka, tymián, majoránka, oregano nebo meduňka, můžete kromě semínek nasbírat spoustu suchých květů, stonků a slupek. To první, co byste měli udělat, je sbírat semínka, která už jsou úplně zralá – ve chvíli, kdy jsou semenné tobolky či květní hlávky suché. Počkejte si na dobu, kdy jsou úplně suché (žádná ranní rosa nebo po dešti).
Nastříhejte celé suché části nad papírovým sáčkem, miskou nebo čistým plechem a jemně s nimi zatřeste. U velmi drobných semínek je lepší pracovat nad světlým podkladem, například nad bílým talířem, abyste každého drobečka dobře viděli. Foto: Gemini
Tip: Jak získat mrkvová semínka? Foukání může pomoct
Semínka promněte mezi prsty, aby se uvolnila od ostatních rostlinných částí a dejte je do mělké misky. Potom jemně foukněte. Lehké slupky a chmýří odletí, zatímco těžší semínka zůstanou na dně. Foukání si raději nacvičte nad stolem a po malých dávkách. Můžete využít též ventilátor nastavený na nejnižší výkon, umístěný dál od misky.
Semínka přesypávejte
Další možností, kterou můžete zkusit, je přesypávání z jedné nádoby do druhé z malé výšky. Vítr při pádu směsi oddělí lehké nečistoty od těžších zrnek.
Na větší množství můžete využít i obyčejné sítko s otvory odpovídajícími velikosti semínek. Některé bylinky navíc stačí promnout mezi dlaněmi a následně směs prosít. Kromě toho můžete semínka vložit do papírového sáčku i s květenstvím, jemně je promněte a protřepejte a následně přesejte přes sítko.
Voda může být váš spojenec
Pokud se rozhodnete použít tuto metodu, počítejte s tím, že semínka budete muset před uskladněním nechat dobře proschnout. Semínka vložte do sklenice s vodou a lehce promíchejte. Těžší semínka klesnou ke dnu, zatímco lehké části rostlin mohou plavat na hladině.
Ty pak opatrně slijte, vodu se semínky přeceďte přes jemné sítko nebo kávový filtr a zrnka rozložte v jedné vrstvě na papír. Pozor, mokrá semínka nenechávejte dlouho stát a neskladujte je, dokud nejsou opravdu suchá. U aromatických bylinek se ale často vyplatí začít raději suchou metodou, protože je rychlejší a méně riskantní. Oddělená semínka
Až budete mít oddělená semínka, nechte je ještě chvíli doschnout na papíru mimo přímé slunce. Pak je uložte do papírových sáčků nebo malých suchých skleniček a připište si název rostliny i rok sběru. Pro opravdu drobná semínka se hodí přehnout papír do tvaru nálevky – při přesypávání tak ani jedno nezmizí pod stolem. Chcete-li sběr urychlit, připravte si předem tři nádoby: jednu na celé suché části rostlin, druhou na směs po vydrolení a třetí na čistá semínka.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Gemini
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Vlastní semínka: usnadněte si sběr i těch nejmenších semínek first appeared on Naše zahrada.