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Víkend zalitý barvami a leskem. Křišťálové údolí otevírá své brány

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Sklo, šperky a bižuterii můžete 17. a 18. října 2026 obdivovat přímo v místech, kde vznikají. Již sedmý ročník podzimního Víkendu Křišťálového údolí umožní veřejnosti nahlédnout do zázemí skláren, uměleckých ateliérů i výrobních provozů.
Víkend zalitý barvami a leskem. Křišťálové údolí otevírá své brány

Víkend zalitý barvami a leskem. Křišťálové údolí otevírá své brány

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/CV-Vikend-Kristaloveho-udoli-2026-Sklarna-Novosad-a-syn-v-Harrachove-foto-Jiri-Princ-3365.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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