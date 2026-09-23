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Salah odmítl prozradit, kdo řídil jeho Rolls-Royce. Bývalá hvězda Liverpoolu přišla o řidičák a musí platit pokutu

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Salahův Rolls-Royce jel o 10 km/h rychleji, než měl. Trest ale padl za to, že egyptský útočník odmítl říct, kdo seděl za volantem.
Salah odmítl prozradit, kdo řídil jeho Rolls-Royce. Bývalá hvězda Liverpoolu přišla o řidičák a musí platit pokutu

Salah odmítl prozradit, kdo řídil jeho Rolls-Royce. Bývalá hvězda Liverpoolu přišla o řidičák a musí platit pokutu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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