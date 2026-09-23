Salah odmítl prozradit, kdo řídil jeho Rolls-Royce. Bývalá hvězda Liverpoolu přišla o řidičák a musí platit pokutu

Koncem března letošního roku zachytila rychlostní kamera v městečku Wilmslow v hrabství Cheshire luxusní Rolls-Royce registrovaný na Mohameda Salaha. Auto jelo rychlostí 58 km/h v úseku s limitem 48 km/h, překročení o zhruba 10 km/h (6 mil za hodinu), v britském měřítku přestupek na dolní hranici závažnosti. Jenže z banální záležitosti za stolibrovou pokutu se během půl roku stal případ, který bývalou hvězdu Liverpoolu stál řidičský průkaz na šest měsíců a celkem 1 044 liber, tedy zhruba 31 tisíc korun. Důvod? Salah na úřední výzvu k označení řidiče jednoduše neodpověděl.
Jak se z kamerového záznamu stane soudní případ
Britský systém funguje v těchto situacích jednoznačně. Když rychlostní kamera zachytí přestupek, policie pošle registrovanému majiteli vozu takzvanou Section 172 notice, úřední výzvu, v níž musí do 28 dnů sdělit, kdo v danou chvíli řídil. Neodpovědět znamená spáchat samostatný delikt, oddělený od původního překročení rychlosti. Podle přílohy Highway Code hrozí za neidentifikování řidiče pokuta až 1 000 liber, šest trestných bodů, nebo zákaz řízení na uvážení soudu.
Salah na výzvu od Cheshire Constabulary nereagoval. Nevyjádřil se k obvinění vůbec. Případ proto putoval k Warrington Combined Court, kde ho magistrát projednal v režimu Single Justice Procedure, tedy písemně, bez veřejného jednání. Verdikt: vinen z neidentifikování řidiče.
Anatomie trestu
Finanční sankce se skládá ze tří položek:
- 660 liber – samotná pokuta za delikt
- 120 liber – soudní náklady
- 264 liber – povinný příplatek do fondu pro oběti trestných činů
K tomu soud přidal šestiměsíční zákaz řízení. Pro srovnání: kdyby Salah řidiče označil a ten dostal standardní postih za překročení rychlosti o 10 km/h, šlo by podle GOV.UK o minimum 100 liber a tři body. Mlčení tedy vyšlo zhruba desetkrát dráž než samotný přestupek.
Proč mlčel, a koho případně chránil?
To je otázka, na kterou veřejné zdroje nedávají odpověď. Soudní záznamy ani mediální výstupy neobsahují žádné Salahovo vyjádření. Není doloženo, zda v okamžiku přestupku řídil sám, ani zda chránil konkrétní osobu. Doložené je pouze to, že jako registrovaný majitel vozu nesplnil zákonnou povinnost.
V anglickém fotbale přitom nejde o ojedinělý scénář. Craig Bellamy dostal v roce 2013 šestiměsíční zákaz a pokutu 900 liber po tom, co nereagoval na policejní výzvu. Demba Ba skončil se stejně dlouhým zákazem a tisícilibrovou pokutou, když u dvou rychlostních případů neposkytl údaje o řidiči. Micah Richards přišel o řidičák na půl roku kvůli dvěma neidentifikovaným jízdám ve Ferrari. A letos čeká soudní projednání i Matheuse Cunhu z Wolverhamptonu, obviněného vedle překročení rychlosti právě z neodpovězení na výzvu k označení řidiče.
Salah už je jinde, doslova
Časová osa celého případu je pozoruhodná. Liverpool 24. března 2026 oficiálně oznámil, že Salah po sezoně odchází. O tři dny později, 27. března, kamera ve Wilmslow zachytila jeho Rolls-Royce. V srpnu podepsal dvouletou smlouvu s tureckým Trabzonsporem. A teprve 21. září, kdy už trénoval v Trabzonu, vypluly na povrch informace o zákazu řízení.
Sportovní dopad je prakticky nulový; zákaz řízení není disciplinární suspendace, neomezuje způsobilost nastupovat k zápasům. Žádný veřejně známý postih od FA ani od některého z klubů naše rešerše neodhalila.
Za zmínku stojí jeden detail: britský systém klade na identifikaci řidiče výrazně tvrdší důraz než český. Česká legislativa zná vedle zjišťování totožnosti řidiče i režim odpovědnosti provozovatele vozidla a takzvané určené částky, které tlak na pojmenování konkrétní osoby za volantem v řadě případů zmírňují. V Anglii taková úniková cesta neexistuje.
Šest mil nad limit, půl roku bez řidičáku. Ne za rychlost, za ticho.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner