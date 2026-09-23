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Spustili kameru 535 m pod hladinu Antarktidy. Co uviděli, jim vyrazilo dech

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Němečtí vědci spustili kameru do ledových hlubin Antarktidy a natočili něco neuvěřitelného. V absolutní tmě pod půl kilometrem vody našli největší trdliště na planetě.
Spustili kameru 535 m pod hladinu Antarktidy. Co uviděli, jim vyrazilo dech

Spustili kameru 535 m pod hladinu Antarktidy. Co uviděli, jim vyrazilo dech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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