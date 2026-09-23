Spustili kameru 535 m pod hladinu Antarktidy. Co uviděli, jim vyrazilo dech

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Když výzkumníci z Institutu Alfreda Wegenera vypluli na palubě ledoborce RV Polarstern k pobřeží Antarktidy, netušili, že se stanou svědky objevu století. V únoru 2021 spustili kamery do mrazivých vod Weddellova moře poblíž Filchnerova ledového šelfu. Mezi 420 až 535 metry pod hladinou narazili na scenérii, která vypadala jako sci-fi film – nekonečné pole pravidelně rozmístěných hnízd se táhlo do všech stran, kam oko dohlédlo.
Biologové zůstali v šoku. To, co se před nimi rozprostíralo, bylo největší známé trdliště jediného druhu ryb na světě. Celá podvodní metropole zabírá plochu minimálně 240 kilometrů čtverečních – jako kdyby pod antarktickým ledem vyrostlo celé velkoměsto. A jeho obyvatelé? Odhadem 60 milionů ledařek hnědavých, latinsky Neopagetopsis ionah.
Ryby, o kterých jsme téměř nic nevěděli
Ironie celého příběhu tkví v tom, že ledařka hnědavá patřila mezi nejzáhadnější polární druhy. Za celou historii antarktického výzkumu vědci objevili jen pár desítek jejich hnízd, roztroušených tu a tam po mořském dně. Nikdo netušil, že se tyto půlmetrové ryby dokážou organizovat do tak masivních kolonií. Představa, že každá z těch milionů ryb má své přesně vymezené místo v obřím společenství, zní téměř neuvěřitelně.
Ještě fascinující je architektonické mistrovství těchto tvorů. Na bahnitém podkladu si ledařky stavějí dokonalé kruhy z kamínků, kde chrání své potomstvo. V každém takovém pečlivě vybudovaném hnízdě leží v průměru kolem 1 700 jiker. Rodič u nich vytrvale bdí, odhání vetřelce a udržuje snůšku v čistotě. Žádné opuštění potomků – naopak naprostá oddanost.
A pak je tu ještě jeden úžasný detail: ledařky jsou jediní známí obratlovci na Zemi s průhlednou krví. V jejich žilách nenajdete ani stopu hemoglobinu, červeného krevního barviva. Kyslík absorbují přímo z ledové vody kolem sebe. Evoluční unikát, který jim umožňuje přežít v podmínkách, kde by jiné ryby zahynuly.
Proč zrovna tady? Teplotní oáza v ledovém pekle
Co přimělo desítky milionů ryb shromáždit se právě na tomto konkrétním místě? Odpověď se skrývá v teplotě. Zatímco okolní antarktické vody jsou doslova zabijácké, v této lokalitě je dno o 2 °C teplejší než všude kolem. Zní to jako maličkost? V polárním prostředí může tento rozdíl znamenat přežití nebo smrt. Pro vývoj jiker a růst plůdku je toto mikroklima naprosto klíčové.
Zdroj: youtube.com
Celková biomasa této obří kolonie dosahuje více než 60 000 tun. Takové množství ryb soustředěné na jednom místě představuje životně důležitý zdroj potravy pro celý antarktický ekosystém. A někdo o tom věděl už dávno předtím, než se na scéně objevili lidé s kamerami.
Tuleni Weddellovi. Tito mistři potápění tráví až 90 procent svého času právě nad tímto obřím trdlištěm. Když vědci analyzovali telemetrická data ze sledovacích vysílaček na tuleních tělech, všechno dávalo smysl. Tuleni se sem vracejí generaci za generací, protože tady mají prostřený stůl. Lovecký revír, o kterém předávají znalosti svým potomkům. Zatímco lidstvo teprve objevilo tuto podvodní říši, místní predátoři ji využívají možná už tisíce let.
Objev z února 2021 tak neodhalil jen fascinující rybí společenství, ale také ukázal, jak málo toho o životě pod antarktickým ledem stále víme. Kolik dalších tajemství se skrývá v temných hlubinách, kam dosud nedohlédlo lidské oko? A co se stane s touto křehkou oázou života, když se ledové šelfy začnou kvůli klimatickým změnám rozpadat? Otázky, na které teprve hledáme odpovědi.
Zdroje článku: dnevno.hr, irozhlas.cz, stoplusjednicka.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský