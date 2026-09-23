Nebylo to blafování, Samsung zdražil Galaxy S26 až o tisíce korun. Je to teprve začátek, Apple i Google následují

Když se na jaře 2026 začaly množit spekulace o tom, že vlajkové smartphony čeká plošné zdražení, řada komentátorů to odbývala jako přehnané strašení. Jenže čísla naznačují, že tlak na ceny skutečně sílí. Samsung v Indii nastartoval řadu Galaxy S26 v únoru za ceny, které už samy o sobě představovaly posun nahoru, a nyní se z trhu ozývají signály o dalším cenovém skoku až o 20 000 indických rupií, tedy v přepočtu při aktuálním kurzu kolem 0,2208 Kč za rupii zhruba o 4 400 Kč. Google v srpnu zdražil celou řadu Pixel 11 o 100 dolarů oproti předchůdcům a Apple v září posunul evropské ceny Pro modelů iPhonu 18 o 150 eur výš. Tři největší hráči, tři výrazná zdražení v jednom roce. A jedním ze společných faktorů jsou paměťové čipy, o které se perou mobilní výrobci s datovými centry hladovými po výkonu pro umělou inteligenci.
Kolik stojí Galaxy S26 a odkud se berou „tisíce korun“
Oficiální indický ceník, který Samsung zveřejnil v únoru 2026 na svém
newsroomu, vypadá takto:
Model 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S26 87 999 INR 107 999 INR — Galaxy S26+ 119 999 INR 139 999 INR — Galaxy S26 Ultra 139 999 INR 159 999 INR 189 999 INR
Pokud se potvrdí hlášený cenový skok o 20 000 INR, nejcitelněji to dopadne na základní varianty; u Galaxy S26 s 256 GB by šlo o nárůst přes 22 %. V absolutních číslech je 20 000 rupií při současném kurzu přibližně 4 400 Kč. Nejde tedy o kosmetickou úpravu v řádu stokorun, ale o reálný skok v tisících.
Pro český trh zatím Samsung žádné nové zdražení oficiálně neoznámil. Platný je březnový ceník: Galaxy S26 od 23 999 Kč, Galaxy S26+ od 30 699 Kč a Galaxy S26 Ultra od 35 699 Kč. To, že se o zdražení mluví v Indii, navíc automaticky neznamená, že se stejný krok projeví i v Česku. Mezi jednotlivými trhy se ceny a jejich vývoj mohou lišit.
Google a Apple už zdražily. Důkazy jsou černé na bílém
Samsung není první, kdo letos sáhl na ceníky. Google v srpnu 2026 představil řadu Pixel 11 a každý ze tří modelů zdražil oproti loňské generaci o rovných 100 dolarů. Pixel 11 startuje na 899 dolarech místo 799, Pixel 11 Pro na 1 099 místo 999 a Pixel 11 Pro XL na 1 299 místo 1 199 dolarů. Stačí porovnat oficiální příspěvky k uvedení na
Google Blogu.
Apple šel ještě dál. V irském ceníku, který slouží jako referenční bod pro celou Evropu, posunul iPhone 18 Pro z 1 339 na 1 489 eur a iPhone 18 Pro Max z 1 489 na 1 639 eur. V obou případech jde o nárůst o 150 eur, tedy přes 3 700 Kč. Standardní modely iPhonu 18 zůstaly cenově stabilnější, ale řada Pro, kde se koncentruje nejvíc paměti a výpočetního výkonu, zdražila znatelně.
Tři výrobci, tři zdražení během jednoho roku. Každý k tomu má své konkrétní důvody, ale společným jmenovatelem může být mimo jiné růst nákladů na některé klíčové komponenty.
Proč za vším stojí paměti a umělá inteligence
Kořen problému leží hlouběji než v marketingových rozhodnutích jednotlivých značek. Analytická firma
TrendForce už v polovině roku 2025 popsala strukturální nedostatek čipů LPDDR4X. Výrobci začali omezovat jejich produkci, zatímco značná část trhu ještě nepřešla na novější LPDDR5X. Vznikla tak mezera, kterou není snadné rychle zaplnit.
K tomu se přidává masivní poptávka po serverových pamětech typu HBM, které pohánějí infrastrukturu umělé inteligence. Datová centra představují pro výrobce pamětí velmi významný a rychle rostoucí trh. Samsung sám ve výsledcích za druhý kvartál 2026 otevřeně hovoří o trhu, který zůstává podzásobený kvůli robustní poptávce po serverových pamětech pro umělou inteligenci. V konferenčních materiálech za první kvartál firma přiznává, že vyšší ceny pamětí dopadají napříč celou korporací, nejen na smartphony.
Pro třetí kvartál 2026 TrendForce očekává další růst kontraktních cen mobilních DRAM o 8 až 13 procent. Jinými slovy: tlak na ceny pamětí je reálný a může se promítat i do nákladů výrobců telefonů. Samotný růst cen pamětí ale automaticky neznamená, že každý výrobce zdraží všechny své telefony ve stejném rozsahu.
Co může český zákazník udělat
Kdo zvažuje nákup Galaxy S26 v Česku, má zatím k dispozici březnový ceník a několik nástrojů, jak výslednou cenu stlačit. Program Trade-In umožňuje výkup starého zařízení a Samsung u řady S26 přidává bonus 2 500 Kč nad rámec standardní výkupní hodnoty. Vedle toho funguje Rewards boost; u řady S26 Samsung nabízí stoprocentní navýšení hodnoty uplatněných věrnostních bodů.
Panikařit a kupovat „za každou cenu hned“ ale nedává smysl. Oficiální české zdražení řady S26 zatím nikdo nepotvrdil. Riziko existuje (indický trh a globální tlak na paměti jsou reálné), ale bez konkrétního českého oznámení jde stále o očekávání, ne o hotovou věc.
Racionální alternativou pro cenově citlivé zákazníky zůstávají starší vlajkové modely nebo právě výkupní programy. Fér je ale dodat, že ani konkurence letos nenabízí úplně bezstarostný únik: Google i Apple své nové vlajkové modely zdražily.
Nová realita mobilního trhu
Éra, kdy nová generace vlajkového telefonu stála přibližně stejně jako ta předchozí, se může postupně měnit. Není to rozhodnutí jednoho výrobce ani jednorázový tržní výkyv. Jedním z důvodů je i rostoucí poptávka po paměťových čipech ze strany infrastruktury pro umělou inteligenci, která zvyšuje tlak na celý dodavatelský řetězec.
Samsung, Google i Apple reagují každý po svém, ale u všech tří letos vidíme vyšší ceny některých vlajkových modelů. Kdo si chce pořídit vlajkový telefon za cenu, na kterou byl zvyklý, bude muset buď sáhnout o generaci zpět, využít některou z dostupných slev či výkupních akcí, nebo počítat s tím, že rok 2026 přinesl na trh výraznější cenové změny.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman