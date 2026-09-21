Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Babiš nás na krizi připraví. Jeho odpovědi na dnech NATO musely Rusy odzbrojit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Věřím svému premiérovi, války se nebojím, protože on to určitě zvládne a na krizi nás dokonale připraví. Stačilo mi poslouchat rozhovor s ním na Dnech NATO. Koluje na sociálních sítích a postupně se z videa stává virální záležitost. Není se čemu divit, jelikož takovéto odpovědi rozhodně stály za to. V podstatě jsme se nedozvěděli vůbec nic. Premiér nám zopakoval klasické fráze. Pokud sledovali jeho projev v Rusku, museli si mnout ruce, protože nic nepřipravenějšího jsem ještě neviděl.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš /Meta
Reklama
Další články z Epeníze
„Adios amigos“: Trump přišel o klíčové hispánské voliče a táhne stranu do záhuby
„Adios amigos“: Trump přišel o klíčové hispánské voliče a táhne stranu do záhuby
Chlubí se cizím peřím. Okamura si přičítá zásluhy za snížení cen potravin
Chlubí se cizím peřím. Okamura si přičítá zásluhy za snížení cen potravin

Předseda SPD Tomio Okamura a jeho strana toho pro nás tolik dělají, že se tím může směle chlubit v médiích....

Cenzura z Oválné pracovny: Zmatený Trump vyhání novináře a přiznává represivní režim
Cenzura z Oválné pracovny: Zmatený Trump vyhání novináře a přiznává represivní režim

Pětačtyřicet dní před klíčovými volbami se Donald Trump místo nápravy vlastních chyb rozhodl zaútočit na...

Nechutné, odporné, arogantní. Okamura nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku
Nechutné, odporné, arogantní. Okamura nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku

Donutit Tomia Okamuru k odpovědi na jednoduchou otázku je prakticky nemožné. Bohužel. Na české politické...

Nafta přes 50 korun. Fiala se na síti ptá na demonstrace
Nafta přes 50 korun. Fiala se na síti ptá na demonstrace

Kde jsou bojovníci za ceny pohonných hmot? Jsou to již čtyři roky nazpět, co vypukl konflikt na Ukrajině a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.