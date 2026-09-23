Rok vězení za nevyžádaný „dickpic“. Česko zavádí směrnici EU o potírání násilí na ženách

Česko má méně než rok na transpozici evropské směrnice o potírání násilí na ženách. Předkládá proto návrh zákona, který má nově postihovat mimo jiné i posílání nevyžádaných erotických fotografií. Pachatel by měl za takový čin při splnění podmínek stanovených návrhem dostat až rok vězení.
Za nevyžádanou fotografii pohlavních orgánů, tzv. dickpic, až rok vězení. To plánuje Česko zavést v rámci transpozice evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí. Evropská směrnice vstoupila v platnost v červnu 2024 a členské státy ji musí převzít do svého práva do poloviny června 2027.
V uplynulých týdnech Česko zahájilo veřejnou diskusi o podobě transpozice. Ministerstvo spravedlnosti totiž představilo první návrh zákona, který má nově postihovat i nevyžádané zasílání tzv. dickpiců – fotografií mužských pohlavních orgánů. Úprava se ale bude vztahovat i na fotografie ženských pohlavních orgánů.
Za takové jednání má hrozit až rok vězení.
Kdy má být „dickpic“ trestným činem
Podle návrhu ministerstva bude pro trestnost rozhodující, zda může takové jednání způsobit vážnou újmu a zda odesílatel s touto možností počítá.
„Nebude trestně postižitelné každé zaslání určitého explicitního materiálu, ale pouze takové, které je proti seznatelné vůli příjemce a pokud mu může způsobit vážnou újmu,“ řekl podle portálu Česká justice Tomáš Cieslar, zástupce vedoucího oddělení sjednávání a implementace trestní legislativy ministerstva spravedlnosti.
Debata se nyní vede především o tom, zda nevyžádané erotické fotografie zařadit mezi trestné činy. Právě na to upozorňovala předsedkyně ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Renata Vesecká (Motoristé sobě).
„Otázkou je, zda je vhodné takové skutkové podstaty zařazovat mezi přestupky, tedy řešit je v rámci správního trestání, nebo až mezi trestné činy. Obecně se snažím o to, aby nedocházelo k výrazným zásahům do osobních práv a svobod a aby se evropské normy implementovaly jen v nezbytném rozsahu,“ řekla Vesecká v rozhovoru pro Českou justici.
Cyberflashing: Fotka přijde bez varování
Johanna Nejedlová, ředitelka neziskové organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí, obtěžování a šikany, považuje plánovaný postih nevyžádaných intimních fotografií za správný.
Jde podle ní o formu sexuálního obtěžování s reálným psychickým dopadem na oběti. Cyberflashing označuje právě nevyžádané zasílání fotografií, videí nebo podobného materiálu zobrazujícího pohlavní orgány, typicky prostřednictvím internetu nebo telefonu. Evropská směrnice tento pojem používá právě pro takové jednání, pokud může oběti způsobit vážnou psychickou újmu. Transpozice by navíc mohla chránit nejenom dospělé, ale i děti.
„Tento paragraf může zároveň pomoct postihnout i případy groomingu dětí. Zasílání takových fotek bývá součástí toho, jak pachatelé děti manipulují a testují jejich hranice, než přejdou k dalšímu zneužívání,“ popisuje Nejedlová na dotaz redakce Update EU.
Podle ní má ale plán ministerstva spravedlnosti zásadní problém. Trestnost zaslání fotografie podmiňuje tím, že odesílatel jednal proti zjevné vůli příjemce. Prokázat by tak bylo potřeba nejen to, že příjemce o fotografii nestál, ale také že odesílatel věděl nebo mohl poznat, že si ji nepřeje.
„Cyberflashing typicky funguje přesně naopak. Přijde to znenadání, bez varování. Směrnice proto mluví o ‚nevyžádaném‘ zaslání, tedy o tom, že oběť o materiál jednoduše nestála. To je zásadní rozdíl a v tomto znění pravděpodobně (Evropská) komise transpozici neuzná,“ říká Nejedlová.
Jak „dickpics“ trestají jinde v Evropě
Obdobné zákony přitom existují i v jiných zemích, jak v Evropské unii, tak i mimo ni.
V Rakousku platí od loňského září úprava, podle níž může člověk za nevyžádané zaslání fotografie pohlavních orgánů dostat až půl roku vězení nebo pokutu ve výši 360násobku průměrného denního příjmu. Rakouská úprava se vztahuje na mužské i ženské pohlavní orgány a výslovně zahrnuje tzv. cyberflashing.
Francie může nevyžádané zasílání intimních fotografií postihovat podle pravidel týkajících se exhibicionismu či sexuálního obtěžování. Za určitých okolností může jít až o rok vězení a pokutu 15 tisíc eur.
Německo má zavedenou trestní úpravu, která postihuje neoprávněné nakládání s určitými intimními obrazovými záznamy. Za porušení příslušného ustanovení může hrozit vězení nebo peněžitý trest.
Ve Velké Británii přitom už jeden pachatel za posílání dickpiců skončil ve vězení. Zákon, který postihuje cyberflashing, platí od konce ledna 2024 a hned v březnu téhož roku média informovala o prvním odsouzeném případu.
„Nicholas Hawkes, registrovaný sexuální delikvent, byl (…) odsouzen k trestu odnětí svobody v délce přesahující jeden rok (66 týdnů) za to, že zaslal nevyžádané fotografie svých genitálií patnáctileté dívce a dospělé ženě (…) konkrétně 9. února,“ napsal tehdy web Dazed.
Posílání nevyžádaných sexuálně explicitních materiálů je trestné také v americkém Texasu.
„Je potřeba si upřímně říct, že Česko v této oblasti není leaderem. Symbolicky to ukazuje i osud Istanbulské úmluvy. ČR ji podepsala už v roce 2016, v roce 2023 s pokračováním ratifikace souhlasila tehdejší vláda, Senát ji ale odmítl schválit, a letos v červnu současná Babišova vláda i ten zbylý formální souhlas s ratifikací zrušila. Česko se tak řadí k menšině zemí, které úmluvu neratifikovaly, spolu se Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem a několika postsovětskými státy,“ dodává Nejedlová.
Trestné bude i zveřejňování osobních údajů
Návrh českého zákona počítá i s trestním postihem tzv. doxxingu. Doxxing označuje zveřejnění osobních údajů člověka, například adresy nebo telefonního čísla, bez jeho souhlasu s cílem podnítit další osoby, aby mu způsobily újmu. Právě tak doxxing vymezuje i evropská směrnice.
„Kdo zveřejní osobní údaje jiné osoby s cílem podnítit jiného ke způsobení újmy na zdraví nebo vážné újmy na právech nebo oprávněných zájmech této osoby, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ citoval web Česká justice Tomáše Cieslara z Ministerstva spravedlnosti.
Materiál je nyní v připomínkovém řízení.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.