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Rok vězení za nevyžádaný „dickpic“. Česko zavádí směrnici EU o potírání násilí na ženách

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V návrhu zákona, kterým Česko transponuje směrnici EU proti násilí na ženách, má být nově trestné i nevyžádané zasílání intimních fotografií. Za určitých podmínek má hrozit až rok vězení.
Rok vězení za nevyžádaný „dickpic“. Česko zavádí směrnici EU o potírání násilí na ženách

Rok vězení za nevyžádaný „dickpic“. Česko zavádí směrnici EU o potírání násilí na ženách

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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